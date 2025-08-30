Leire Markiegi llega al Colina Clínic El Salvador para sumar potencia e inteligencia

El Norte Valladolid Sábado, 30 de agosto 2025, 12:52 Comenta Compartir

Colina Clínic El Salvador ya cuenta en sus filas con Leire Markiegi Gortázar, «una jugadora de gran potencial, muy rápida, que proporciona líneas de carrera inteligentes y que está entrenando muy bien», según explica el técnico blanquinegro, Michael Walker-Fitton, quien considera que esta centro-ala «puede aportar mucho al equipo desde el primer partido, y además cuenta aún con mucho margen de mejora».

La nueva incorporación chamiza tiene 22 años, pesa 60 kilos y mide 160 centímetros, y ha militado en el Bera Bera y, el pasado curso, en el Eibar. Su potencial no pasó desapercibido para el conjunto de Iberians sub-23, con el que estuvo concentrada durante el año, y con el que se enfrentó al combinado de las Estrellas Iberdrola.

Sus objetivos con el cuadro colegial son «crecer como jugadora y disfrutar de la Liga Iberdrola con un auténtico equipazo», y desde su primera toma de contacto con el resto de la plantilla ha demostrado su entrega y compromiso, y esas ganas por aprender, que también ha destacado su actual entrenador.

Seguirá preparándose y adaptándose a la disciplina chamiza durante la pretemporada, participando en la concentración que Colina Clínic llevará a cabo en Francia, durante la que se enfrentarán al conjunto galo AS Bayona. Este encuentro servirá como test antes de iniciar el curso, el día 20 de septiembre, con la disputa de la Supercopa de España entre las vallisoletanas y Sant Cugat, y el posterior comienzo liguero ante las Cocos de Sevilla, el día 28, en Pepe Rojo.

Con estas incorporaciones, el Colina Clinic apuesta por duplicar su ambición con la intención de optar a los cuatro títulos que habrá en juego, el de liga y Copa de la Reina, que aspiran a revalidar, y el de la Copa Ibérica y Supercopa de España.