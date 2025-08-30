El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leire inicia la carrera en una acción con su último equipo.
Rugby femenino

Leire Markiegi llega al Colina Clínic El Salvador para sumar potencia e inteligencia

El cuadro colegial gana en velocidad de juego con la intención de luchar por los cuatro títulos de la temporada

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 30 de agosto 2025, 12:52

Colina Clínic El Salvador ya cuenta en sus filas con Leire Markiegi Gortázar, «una jugadora de gran potencial, muy rápida, que proporciona líneas de carrera inteligentes y que está entrenando muy bien», según explica el técnico blanquinegro, Michael Walker-Fitton, quien considera que esta centro-ala «puede aportar mucho al equipo desde el primer partido, y además cuenta aún con mucho margen de mejora».

La nueva incorporación chamiza tiene 22 años, pesa 60 kilos y mide 160 centímetros, y ha militado en el Bera Bera y, el pasado curso, en el Eibar. Su potencial no pasó desapercibido para el conjunto de Iberians sub-23, con el que estuvo concentrada durante el año, y con el que se enfrentó al combinado de las Estrellas Iberdrola.

Sus objetivos con el cuadro colegial son «crecer como jugadora y disfrutar de la Liga Iberdrola con un auténtico equipazo», y desde su primera toma de contacto con el resto de la plantilla ha demostrado su entrega y compromiso, y esas ganas por aprender, que también ha destacado su actual entrenador.

Seguirá preparándose y adaptándose a la disciplina chamiza durante la pretemporada, participando en la concentración que Colina Clínic llevará a cabo en Francia, durante la que se enfrentarán al conjunto galo AS Bayona. Este encuentro servirá como test antes de iniciar el curso, el día 20 de septiembre, con la disputa de la Supercopa de España entre las vallisoletanas y Sant Cugat, y el posterior comienzo liguero ante las Cocos de Sevilla, el día 28, en Pepe Rojo.

Con estas incorporaciones, el Colina Clinic apuesta por duplicar su ambición con la intención de optar a los cuatro títulos que habrá en juego, el de liga y Copa de la Reina, que aspiran a revalidar, y el de la Copa Ibérica y Supercopa de España.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven al precipitarse de un puente en la autovía y ser arrollada por un coche
  2. 2

    El coche accidentado en el Carrefour de Parquesol cayó desde diez metros
  3. 3 Tres heridos al volcar su vehículo de madrugada en el aparcamiento de Carrefour
  4. 4 Un muerto y dos heridos en un accidente entre una moto y un turismo
  5. 5 El humo de los incendios vuelve a cubrir Valladolid
  6. 6

    El bombero que negó el saludo a Mañueco: «Le dije cuatro verdades, pero con respeto»
  7. 7

    Desmantelan la antigua fábrica de KTC a la espera de concretar su futuro
  8. 8

    Alerta por la proliferación de ratas en el Campo Grande: «A mi compañero casi le muerden un dedo»
  9. 9

    San Nicolás, la zona donde se mudan cada vez más jóvenes: «Es tranquilo y está cerca del centro»
  10. 10 Mañueco sobre los incendios que arrasan Castilla y León: «Ningún error se cometió por arañar un voto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Leire Markiegi llega al Colina Clínic El Salvador para sumar potencia e inteligencia

Leire Markiegi llega al Colina Clínic El Salvador para sumar potencia e inteligencia