El Colina Clínic se impone con solvencia ante Majadahonda

El Norte Valladolid Domingo, 19 de octubre 2025, 09:43 Comenta Compartir

El Colina Clínic El Salvador sabe aprender de los errores, corregirlos durante los intensos entrenamientos de la semana, y recuperar su mejor versión ante un rival complicado como es Silicius Majadahonda, que se encontró con un contendiente ávido de crecimiento, de ilusión, y de máxima exigencia, lo que le dio las riendas del partido desde el pitido inicial.

Las vallisoletanas salieron con ganas, y con la firme intención de imponer su dominio desde el primer minuto. Eso se tradujo en un tempranero primer ensayo de Amaia Erbina, que abría el marcador para su equipo, a los dos minutos (5-0). Aunque las madrileñas trataban de contener los envites continuos del cuadro blanquinegro, no pudieron conseguirlo. Solo había un equipo en el terreno de juego.

Colina Clínic Inés Antolínez, María Miguel, Carla Méndez, Belén Castellano, Belsay Escudero, Nerea García, Isa Sierra, Elisa Castro, Bingbing Vergara, Carla Villegas, Claudia de la Loma, Paula Garrido, Amaia Erbina, Leire Markiegi, Matilda Toca. También jugaron Jimena Torres, Kiara Espósito, Bea Rivera, Daniela García, África Vílchez, Idoia Goya, Ángela Díez y Carmen Martos. 57 - 21 Majadahonda Marta Estellés, Pilar Soria, Valentina Maldonado, Elena Niveau, Daria Albizu, Vico Gorrochategui, Cayetana Álvarez, Alicia Guio, Bárbara Silva, Marta Pro, Rocío Rodera, Martina Márquez, Camino Sotomayor, Claudia Pérez, Tess Proos. También jugaron Lucía Calvo, Amets Ulibarri, Marta Ferrándiz, Isabel Rodríguez, Nieves González, Marta Fresno, Inés Marqués, Denisse Gortazar. Árbitro: Federico Javier Japas (Federación valenciana).

Marcador: 5-0 (m.2)), ensayo de Amaia Erbina. 8-0 (m.11), golpe de castigo que pasa Bingbing Vergara. 15-0 (m.14), ensayo de Elisa Castro que transforma Bingbing Vergara. 22-0 (m.23), ensayo de María Miguel que pasa Bingbing Vergara. 29-0 (m.33), ensayo de Inés Antolínez que transforma Bingbing Vergara. 36-0 (m.36), ensayo de María Miguel que pasa Bingbing Vergara. 43-0 (m.40), ensayo de Matilda Toca que transforma Bingbing Vergara. 50-0 (m.44), ensayo de Elisa Castro que pasa Bingbing Vergara. 50-7 (m.54), ensayo de Alicia Guio que transforma Tess Proos. 50-14 (m.59), ensayo de Camino Sotomayor que pasa Tess Proos. 57-14 (m.64), ensayo de María Miguel que pasa Bingbing Vergara. 57-21 (m.70), ensayo de Alicia Guio que pasa Tess Proos.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Liga Iberdrola,disputado en los Campos de Pepe Rojo ante 500 espectadores.

Paso a paso, jugada a jugada, defensa a defensa, el cuadro colegial mantenía la posesión del balón para seguir creando ocasiones. Tras el golpe de castigo transformado por Bingbing Vergara se sucedió una marca detrás de otra. Las chamizas no perdonaron ninguna de sus llegadas al área visitante, con ensayos de diferente índole, de delantera, tras touch-maul, desde las alas, haciendo valer la potencia o la velocidad. La maquinaria blanquinegra funcionaba al máximo. Y así, marcaron Elisa Castro, María Miguel, Inés Antolínez, de nuevo María Miguel, que sigue afianzándose como efectivo ofensivo -ya que fue la máxima ensayadora de la liga Iberdrola en el anterior curso-, y Matilda Toca. Con los efectivos lanzamientos a palos, el tanteo quedó en un 43-0 al descanso. Toda una demostración de saber hacer, de claridad de ideas y de ambición.

Tras la reanudación, el cuadro local siguió manteniendo el mismo patrón que en la primera parte, controlando todas las facetas del juego, lo que derivó en otra nueva marca, de Elisa Castro, que con la correspondiente transformación de Bingbing Vergara, ampliaba la renta local hasta el 50-0.

El encuentro ya estaba amarrado, y el Colina Clínic bajó la guardia, lo que aprovechó el conjunto madrileño para conseguir su primer ensayo, de la mano de Alicia Guio, muy atenta al espacio dejado por la zaga blanquinegra, que completó el disparo a palos de Tess Proos. Esos primeros puntos en el casillero visitante supusieron un acicate para seguir invadiendo la línea de 22 vallisoletana, y obtener un nuevo fruto a esa entrega, con el ensayo de Camino Sotomayor y los dos puntos añadidos de la pateadora de Majadahonda, que les permitió seguir recortando diferencias (50-14).

El cansancio acumulado por las locales, tras muchos minutos de dominio absoluto, y de un gran juego, no impidió que remataran el choque con una nueva marca, de María Miguel, más los puntos aportados por Bingbing Vergara, para ampliar, de nuevo, la renta blanquinegra (57-14), gracias a la frescura aportada por las jugadoras que salieron desde el banquillo.

Y, aunque todo estuviera más que a favor de las de Michael Walker-Fitton, en el deporte del oval nunca se bajan los brazos. Si hay un hueco, un fallo del rival, se busca el mayor beneficio, como hicieron las madrileñas, pocos minutos antes de finalizar el duelo, para subir al electrónico el que sería el definitivo 57-21, con un ensayo de Alicia Guio y el acertado tiro a palos de Tess Proos.

Walker-Fitton

Tras el partido, el entrenador chamizo, Walker-Fitton, se mostró «muy contento» con el trabajo de las jugadoras, que les dio el mando del juego desde el inicio, ya que llegaban a esta cita con la intención de enmendar los errores cometidos ante Cisneros en la anterior jornada. En este sentido, el técnico blanquinegro destacó la gran capacidad de sacrificio, entrega, y ganas de mejorar del equipo, además de la autoexigencia de todas las jugadoras para aprender de los fallos y fortalecerse con ellos.

Esta progresión les servirá para adquirir más confianza aún, de cara al próximo compromiso liguero ante Sant Cugat, a domicilio, que se prevé complicado, ya que el cuadro catalán es un equipo muy armado y muy luchador que ya la pasada temporada sorprendió a las vallisoletanas. De hecho, fue el único conjunto que pudo superar a Colina Clínic en liga, si bien este se «vengó» en la final de la Supercopa Iberdrola, primer título en liza de esta campaña, al ganar a las catalanas por 58-7.