Márquez contra Márquez

El circuito de Las Américas era territorio de Marc Márquez y uno de esos escenarios marcados en rojo donde era el favorito indiscutible. El ocho ... veces campeón del mundo estaba cumpliendo el guion a la perfección hasta que, a once vueltas del final de la carrera, se fue al suelo entregando la victoria en bandeja de plata a su rival Pecco Bagnaia y el liderato de MotoGP a su hermano Álex. Un claro error que Marc asumió sin dramatizar: «Ni ayer era supermán ni hoy soy un desastre», dijo después de sumar su primer cero de la temporada.

Desde el mismo jueves en la rueda de prensa de presentación del gran premio, Marc Márquez quiso que el suflé no desbordara. Tras su inicio arrollador había quien daba por sentenciado el campeonato, una euforia que trataba de contener el español: «Las expectativas van subiendo de carrera a carrera. Siempre trato de pensar de manera negativa para evitar los problemas que puedan surgir con esos excesos de confianza, que quizá puedan generar una situación que no nos gustaría. Tenemos que mantener la concentración en todas las sesiones y a lo largo del fin de semana». Ya entonces se apuntaba que el principal rival de Marc Márquez era el mismo Marc Márquez, o lo que es lo mismo, que solo un error propio podría privarle de un nuevo pleno en Texas.

El duelo consigo mismo comenzó a perderlo el viernes, cuando se fue al suelo en los entrenamientos libres del viernes, en la que era su primera caída de la temporada. El sábado venció por los pelos a su alter ego, pero rozó la tragedia después de una salvada tremenda en la primera vuelta. Y justo eso fue lo que no pudo evitar en la carrera del domingo. Cuando gozaba de una cómoda ventaja de más de dos segundos, entró más cerrado que de costumbre por la zona de las curvas enlazadas, pisó un piano mojado y se fue al suelo.

¿Exceso de confianza, falta de concentración o un simple error? Como se esperaba, el único rival de Marc Márquez en Texas era Marc Márquez, y perdió la batalla consigo mismo. Pero no la guerra, como se encargó de repetir después ante los medios: «Hace un día parecía que ya no había Mundial y ahora que ya lo he perdido. Seguro que voy a cometer más errores, y también los va a cometer Pecco y mi hermano. Lo importante es que esa velocidad que he tenido hasta ahora me ha permitido contrarrestar ese error y sigo a la par que ellos».

Campeonato abierto

El error de Márquez comprime y mucho un campeonato que desde el primer día del año había liderado Marc. El relevo al frente de la clasificación lo toma Álex, con una regularidad excelsa después de haber sido segundo en todos los sprints y carreras, cinco veces detrás de su hermano y el pasado domingo tras Bagnaia. 87 puntos tiene el pequeño de la saga, por los 86 del mayor, mientras que Bagnaia suma 75 y se reengancha a la lucha por el título.

Tres pilotos en 12 puntos, dos Ducati oficiales y una satélite. Y ahí puede estar el hándicap del piloto del Gresini Racing. Mientras los integrantes del Dream Team de Ducati irán recibiendo actualizaciones mecánicas durante el año (la primera evolución llegó el pasado fin de semana en Texas, con un nuevo colín aerodinámico para las motos de fábrica), Álex Márquez tendrá que competir todo el año con la misma moto, lo que previsiblemente les distanciará técnicamente. Por eso, el de Cervera no se veía luchando por el campeonato frente al todopoderoso equipo oficial de Ducati: «Hay que ser realista. Estamos en un equipo independiente, tenemos una moto que es del año anterior y no habrá mejoras, mientras que los oficiales han empezado más o menos como nosotros y van incorporando cositas que, a priori, mejorará la moto».

Para Bagnaia, el escenario que se le plantea a partir de ahora es mucho más esperanzador. El primer objetivo era superar a Álex en una carrera, consciente de que Marc en Texas era prácticamente imbatible. Y se ha encontrado un premio inesperado para él, justo antes de llegar a Catar, un circuito mucho más favorable para sus posibilidades y que tenía anotado como un punto de inflexión en sus posibilidades. Así cambia MotoGP en una milésima de segundo y un error humano da un vuelco a todo lo que se había vivido en el primer mes de competición.