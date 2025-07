Jorge Martín regresa en Brno y confirma que se queda en Aprilia

Jesús Gutiérrez Madrid Jueves, 17 de julio 2025, 19:02 Comenta Compartir

Fin de semana especial en el Mundial de MotoGP que está de vuelta por partida doble. Por un lado, porque el campeonato regresa a uno de esos circuitos históricos donde no se corría desde hace un lustro, el autódromo de Brno, que gusta a pilotos y aficionados a partes iguales. Y, sobre todo, porque regresa el dorsal 1 al paddock. Reaparece Jorge Martín este fin de semana después de perderse las últimas ocho carreras y haber participado solo una en lo que va de temporada.

Cuatro meses después de aquel fatal domingo en el circuito de Catar, donde sufrió un accidente que le provocó la fractura de once costillas y un neumotórax que le tuvo varios días en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Doha, Jorge Martín volverá a subirse a su MotoGP. En realidad, ya probó su Aprilia en un test privado hace un par de semanas donde pudo confirmar que estaba preparado para volver en condiciones de seguridad. Aunque todavía le quedaba el último chequeo médico en la clínica del circuito, que lo realizó a eso de las cuatro de la tarde, para recibir el 'apto' oficial y poder salir a pista ya en los entrenamientos del viernes.

Pero con todo lo que había pasado en las últimas semanas, tras su intención de abandonar a Aprilia a final de año y el portazo que le dio la marca a sus aspiraciones, de lo que menos se habló fue del estado físico del campeón del mundo. Y es que Jorge Martín ofreció una extensa rueda de prensa en solitario en la que durante veinte minutos se sometió a las preguntas de la prensa. Se abrió en canal el madrileño que estuvo a punto de llorar cuando recordó las semanas que estuvo en el hospital catarí con la única compañía de su padre y su pareja. «Nunca estás preparado para estar a punto de morir. Hay situaciones que llegan y no te lo esperas. Fue muy duro estar en el hospital y no saber si ibas a volver a subirte a una moto. Solo mi padre y mi novia saben lo que pasaba mi mente y mi cuerpo».

Todo este tiempo, la única comunicación pública de Martín llegó a través de un comunicado en español e inglés firmado por el propio piloto y donde dejaba claras sus intenciones de activar la cláusula de salida que contemplaba su contrato. Una condición que Aprilia no reconoció dadas las circunstancias y que provocó un tira y afloja que obligó a posicionarse al campeonato, que dio la razón a la marca. Así que, el español correrá para Aprilia al menos hasta finales de 2026 y ambas partes deberán trabajar para coser las heridas que ha provocado esta situación.

El salto adelante de Asprilia

«No puedo hacer cómo si no hubiera pasado nada», comentaba el piloto antes de explicar todo lo que había pasado antes de llegar a un punto que parecía de no retorno. «Después de la segunda, tercera y la cuarta lesión, empecé a tener muchas dudas, no solo sobre mi futuro, sino sobre mí. Tuve que tomar una decisión: o probar mi Aprilia o activar esta cláusula. Yo respeto que ellos tenían que luchar por sus derechos, pero yo debía avanzar hacia otro proyecto. Empezamos una lucha. Yo querría haber seguido con esta pelea, pero decidí quedarme».

En su decisión, además de la negativa de Aprilia y de Dorna, también influyó el salto adelante que ha pegado la moto italiana en las últimas carreras, donde su compañero de equipo, Bezzecchi, ganó la carrera de Silverstone y encadenó varios podios plantando cara a las todopoderosas Ducati y a Marc Márquez. «Está claro que hemos podido ver que Marco y Aprilia están haciendo un trabajo fantástico con la moto. No soy idiota y veo que juntos tenemos un gran potencial y que podemos conseguir muy buenos resultados».

Jorge se tomará este fin de semana como una pretemporada. Esa que no pudo hacer en el mes de febrero por sendas lesiones y que se terminó de truncar por el accidente de Catar. La de Brno será una primera toma de contacto para el madrileño, justo antes del parón veraniego. «Sé que podré regresar a mi nivel habitual, pero ahora la cuestión es en entender cuál es mi nivel porque en los últimos nueve meses solo he disputado una carrera y me he perdido en torno a 6.000 kilómetros con respecto a mis rivales. Necesito tiempo para saber si puedo pelear por ser tercero o decimoquinto».

La comparecencia de Jorge Martín en Brno acaparó todos los focos de un gran premio al que Marc Márquez llega como líder destacado, con 83 puntos de ventaja con respecto a su hermano Álex y en una dinámica arrolladora tras haber logrado el doblete sprint-carrera en las últimas cuatro citas de la temporada. Sin duda, el de Cervera será el rival a batir en un circuito donde no se corre desde la pandemia, en 2020, aunque en el caso de Marc, no lo hace desde un año antes, en el 2019, en un fin de semana que le traerá buenos recuerdos ya que conquistó aquel GP.