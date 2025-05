No digan sprint; digan Marc Márquez

Jesús Gutiérrez Sábado, 10 de mayo 2025, 18:17 | Actualizado 18:23h. Comenta Compartir

Seis sprint disputados en 2025 y seis triunfos de Marc Márquez. Un formato de carrera corta donde el piloto de Cervera está marcando la diferencia gracias a su estilo explosivo y su endiablada velocidad. Pero no ha sido hasta que se ha vestido de rojo oficial Ducati cuando ha podido deslumbrar los sábados. Marc Márquez ya tiene la mejor racha de la corta historia de los sprint, que hasta ahora compartía con Jorge Martín, con cinco victorias consecutivas, y que ya se ha quedado en solitario. Y en Le Mans, al final de las trece vueltas, un ilustre del ciclismo como Mark Cavendish, el mejor sprinter de todos los tiempos, le daba el banderazo de meta. Ni hecho aposta.

Antes de ese momento, se vivió un sprint mucho más disputado de lo que se preveía, gracias a un motivadísimo Fabio Quartararo que ya había sorprendido a las Ducati en la Q2, logrando una inesperada pole en el circuito de casa. El francés aguantó la primera posición en la salida, después de que Marc se fuera largo en la primera curva. El público de Le Mans se volvió loco y llevó en volandas a su ídolo en esos primeros giros, donde incluso abrió algo de ventaja sobre el de Cervera. Sin embargo, la clave del de Ducati estaba más en el ritmo y fue dándole caza hasta que llegó a su estela en la sexta vuelta.

«En las primeras vueltas he visto que atacaba muchísimo y me ha venido a la mente el error que cometí en Jerez, con neumático nuevo, así que he decidido esperar porque intuía que las últimas vueltas serían las mías. En la tercera o cuarta vuelta me he empezado a encontrar más cómodo y ya he empezado a bajar el ritmo, hemos podido alcanzarlo al final de la quinta y preparar el adelantamiento», destacaba Marc. Ahí llegaron dos hachazos. El primero, en la chicane inicial, pero Quartararo aguantó el envite. Entonces llegó el segundo en la curva 9 y ya no hubo respuesta del francés. Quedaban ocho vueltas por delante y Marc Márquez tenía vía libre para su sexto triunfo al sprint.

Victorias y liderato

Como solo había un punto de ventaja entre Álex y Marc, el triunfo del hermano mayor le devolvió al liderato de MotoGP, que solo ha perdido tras las caídas en Austin y Jerez. Hasta ahora, de los tres candidatos al título, el único que había fallado era Marc, pero este sábado en Le Mans sumó su primer error Pecco Bagnaia. Una caída inesperada en el inicio de la segunda vuelta y cuando rodaba cuarto tras los hermanos Márquez. «Duele más porque ha llegado sin esperarla», decía luego el italiano, que se descuelga a más de 30 puntos del líder de MotoGP.

La caída de Bagnaia abrió una opción a uno de los escalones del podio que parecía adjudicado para el italiano y permitió a Álex Márquez centrarse en lo que había por delante, más que defender su posición. Así, tardó un par de vueltas más que su hermano en pasar a Quartararo y asegurar la segunda posición. Sexta segunda posición en un sprint para Álex, que daba por buena tras un fin de semana donde había sufrido más de lo esperado: «Después de ver el ritmo de Marc, lo máximo era hacer segundo. Así que objetivo cumplido y, aunque perdemos el liderato, abrimos distancia con los de detrás». El triunfo de la constancia de Álex Márquez, que ya es el único piloto de toda la parrilla que ha puntuado en todos los sprint y carreras disputados.

Batalla Aldeguer-Quartararo

Quartararo acabó pagando el impresionante inicio de carrera y sus neumáticos se vinieron abajo en las últimas vueltas. Una oportunidad que no desaprovechó el rookie Fermín Aldeguer. El murciano olió sangre y se tiró sobre el francés, que defendió su posición. Saltaron chispas en una batalla en la que se llegaron a tocar, pero poco pudo hacer ya el de Yamaha para contener a la segunda Ducati del equipo Gresini, y Aldeguer sumaba su primero podio en la clase reina. «Desde el principio de año estamos llevando una buena progresión. Nadie me está metiendo presión, ni Ducati ni el equipo. Solo me la pongo yo y la estoy sabiendo controlar, porque sé que tengo mucho que ganar y poco que perder», comentaba Aldeguer, que en la vuelta de honor se iba al suelo a cámara lenta tras impactar su moto con la de Marc Márquez.

El quinto debería haber sido Pedro Acosta, pero el de Mazarrón se fue al suelo de manera inexplicable en la última curva de la última vuelta, y se quedó a cero. Regalando esa posición a su compañero de marca Maverick Viñales, con el que había tenido un intenso duelo durante buena parte del sprint. Sexto cruzó el segundo de los franceses, Johann Zarco, siendo la mejor de las Honda, séptimo Fabio Di Giannantonio con la Ducati, octavo Álex Rins con la segunda Yamaha y noveno Joan Mir, que cerró las posiciones de puntos.

También se disputaron los entrenamientos oficiales en las categorías pequeñas, con protagonismo español, como viene siendo habitual. El líder de Moto2, Manu González, se hizo con la pole por delante del belga Barry Baltus y del brasileño Diogo Moreira, mientras que su rival Arón Canet partirá quinto en parrilla. Y en la cilindrada pequeña, el debutante Máximo Quiles se hizo con su primera pole en la que es su segunda carrera mundialista, imponiéndose a los 'veteranos' de la categoría como Ángel Piqueras, cuarto, y el líder de Moto3, José Antonio Rueda, que partirá octavo.