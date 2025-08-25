El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Marc Márquez, tras su victoria en Hungría. Bernadett Szabo / Reuters
Análisis

La cuenta atrás para el noveno Mundial de Marc Márquez

Después de sumar un nuevo pleno en el Gran Premio de Hungría, el piloto español podría consumar su reconquista de MotoGP en la cita italiana de Misano, en el mes de septiembre

Jesús Gutiérrez

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:11

Recién iniciada la segunda mitad de la temporada, el Mundial echó a rodar de nuevo con el doblete centroeuropeo en Austria y Hungría, que ... ha tenido un denominador común. Triunfos absolutistas del tirano actual de MotoGP, Marc Márquez. Unos números de récord para el de Cervera, unidos a un bajón de resultados de sus rivales (su hermano Álex y su compañero de equipo Pecco Bagnaia), que le permitirían asegurar matemáticamente el que sería su noveno título mundial, séptimo en la clase reina, dentro de dos semanas en el Gran Premio de San Marino, cuando todavía queden por delante seis citas por disputarse. O lo que es lo mismo, 222 puntos en juego. Esa es la ventaja que deberá tener Márquez tras concluir la carrera dominical de Misano para proclamarse campeón de 2025 por la vía más rápida.

