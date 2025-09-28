Holgado se acostumbra a ganar en Moto2 y González minimiza daños

Jesús Gutiérrez Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:27 Comenta Compartir

Se le complicó la carrera a Manu González desde la salida. A pesar de que partía desde la pole, se quedó clavado en la aceleración, perdió varias posiciones, y en la frenada de la curva uno se vio envuelto en un toque y bajó hasta la novena plaza. No entraba en los planes tener que remontar desde el inicio y más cuando su principal rival por el campeonato, el brasileño Diogo Moreira, se situaba en cabeza de carrera. El que prácticamente se había borrado de la luchar por el campeonato era un Arón Canet, que partía desde el fondo de la parrilla (23º) y apenas recuperó un puñado de posiciones en esas primeras vueltas.

A Moreira le duró el liderato una sola vuelta, porque en la segunda le adelantó Dani Holgado, que se puso en cabeza e impuso un ritmo al que nadie pudo acercarse. Mientras el piloto alicantino abría hueco con relativa facilidad, Manu González trataba de reengancharse a la parte delantera, adelantando a pilotos teóricamente más lentos. Pero se encontró con un peleón Celestino Vietti con el que tuvo que arriesgar más de la cuenta para rebasarle. Tanto, que cuando por fin lo consiguió en la cuarta vuelta, fue con toque incluido en la que el italiano acabó por los suelos. Inmediatamente se abrió una investigación y el madrileño no tardó en ser penalizado con una vuelta larga. En ese momento, González era séptimo y perdió otras dos posiciones cuando cumplió con la sanción. Tocaba remontar otra vez.

Ajeno a todo lo que pasaba por detrás, Holgado llegó a tener una renta de 4 segundos, que le permitió tener un final de carrera relajado para sumar su segundo triunfo en Moto2. El rookie es el piloto más en forma en este momento de la temporada, ya que ha subido al podio en cuatro de las últimas cinco carreras. Y le acompañó en el podio, el británico Dixon, que en las últimas vueltas era el más rápido en la pista, y un Moreira que aguantó la embestida final de otro novato de la categoría intermedia, David Alonso, que se quedó a 42 milésimas del podio.

En las últimas vueltas Manu González logró ascender hasta la quinta posición y salvar los muebles en clave campeonato, ya que el piloto español mantiene 34 puntos de renta sobre Moreira; mientras que Canet, que acabó 15º, ya está a 49 del liderato.

