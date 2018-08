Velilla vibra con las piraguas

Las fiestas de Velilla del Río Carrión no se conciben sin la regata internacional y, como era de esperar, un año más, no defraudaron. El ambiente en las dos orillas del río era inigualable, el tiempo acompañó y, con ello, el público aumentó. Cerca de trescientos palistas se dieron cita en esta LIII edición, en la que se innovó en las categorías, incorporando el K2 mixto, en el que participó la campeona del mundo Mara Santos, natural de la localidad, junto a su hermano Marco. Se trataba este de un sueño de ambos hermanos, que lograron conquistar la primera posición de su categoría.

«No estoy satisfecha con mi rendimiento, aunque hayamos ganado. No me he sentido cómoda porque, aunque mi hermano ha intentado retirar las algas, eso ha provocado que se moviese la piragua y mis paladas eran más de equilibrio que de eficacia. La mayor satisfacción es haber estado compitiendo aquí los cuatro hermanos a la vez, incluido el canoísta», destacó ayer Mara Santos.

Aunque pueda parecer extraño, este año los palistas se comportaron en la salida y los jueces de la Federación no tuvieron que sancionar a ninguno de los deportistas, como ya era tradición. Puntuales, se realizaron las cuatro salidas de las diferentes modalidades y categorías de la competición.

En la ciaboga de la primera vuelta se empezaron a vislumbrar los posibles ganadores, que iban a encontrarse entre los favoritos. Antes de la salida, el asturiano Walter Bouzán (34:59) sonaba en todas las quinielas, pero finalmente fue relegado a un segundo puesto por Guillermo Fidalgo (34:57), quien acudió a su encuentro en la meta y le dio un emotivo abrazo.

Los que se esperaban en meta también y que no fallaron fueron los del Oviedo Kayak, Eduardo González y Juan Busto, que llegaron al final con un fantástico tiempo de 33:01, a dos segundos de los palentinos David Machado y Pedro Zapatero y a cincuenta y dos segundos de Julio Alonso y David Santos. De esta forma, González y Busto suman su tercer y segundo triunfo, respectivamente. «Ha sido una competición dura en la que nos hemos encontrado con muchas algas, aunque eso en Velilla es algo más que habitual. Como siempre ha habido mucho nivel, pero lo dura que se hace la prueba es compensado por el público que nos arropa en casi todo el recorrido. Es el tercer año que gano en Velilla y el segundo de mi compañero. Nunca pensé que pudiera llegar a lograrlo, pero ahora ya tengo un objetivo, que es conseguir la cuarta victoria, así que volveré», relató ayer Eduardo González.

El tercero de los K1 fue Rafael Carril (35:17), que había coincidido en la pista con Mara y Marco, quienes se ayudaron mutuamente. En K1 juvenil, la tercera posición de Salvador Pérez, de Velilla, que obtuvo un tiempo de 39:21.

Categoría femenina

En la parte femenina la victoria en K2 fue para las juveniles Lidia Diez e Irene González (41:27), mientras que en K1 fue para Sheila Santiago (0:42:32), también juvenil. En la parte de clubes, el claro vencedor fue el Palentino-Lurpelan con 1589 puntos, seguido del Club Piraguas Villaviciosa El Gaitero con 1.508 puntos y el Ciudad de Zamora con 1.458 puntos.