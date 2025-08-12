Los vallisoletanos Ángel y Antonio Represa, vencedores del XVI Rallye Montaña Palentina Éxito nuevamente de público y participantes el pasado sábado 09 de agosto en Cervera de Pisuerga, con recorrido de buena parte de la Ojeda, Tuerces, Montaña Palentina y Montaña Oriental Leonesa

En su decimosexta edición, esta cita de regularidad para vehículos clásicos volvió a poner de manifiesto su ya característico poder de convocatoria de participantes y de público, tanto en la salida y llegada a Cervera de Pisuerga, su centro neurálgico, como a su paso por las localidades donde se desarrolló el mismo.

Y todo se basa en el especial cuidado que efectúa la organización para el comunicado y publicidad de la prueba (recordemos que son pruebas de carácter secreto para los participantes), pero no así para los pueblos en los que actualmente, y con la situación vacacional, se encuentran con otro aliciente más de entretenimiento y que potencia el turismo en la zona, recibiendo el plantel de máquinas y participantes numerosos aplausos y ánimos a su paso.

Con participantes de las más variadas partes de la geografía nacional, con 69 equipos inscritos, principalmente de Palencia 12, Cantabria 10, Madrid 9, Bilbao 8, Valladolid 6, Segovia 6, San Sebastián 5, León 5, y puntos tan dispares como Asturias, Guadalajara, Navarra, Valencia, Toledo, Burgos o La Rioja.

En la charla previa al inicio del rallye se realizó un emotivo homenaje al piloto y colaborador cerverano Jorge del Pino, recientemente fallecido.

Lucha cerrada desde los primeros compases

Centrándonos ya en el plano puramente deportivo, los participantes tomaron la salida a las 12 de la mañana, ya que había que cubrir una larga ruta de 12 tramos, con un total de 313 kilómetros a cubrir, de los cuales 224 eran cronometrados, llegando a la Plaza Mayor de Cervera de Pisuerga a punto de caer la noche, estableciéndose diferentes modalidades de regularidad, como las habituales medias impuestas, tramos a hitos y referencias externas, y combinados de todas las modalidades, con un total de 251 controles secretos de tiempos.

Desde los primeros controles de tiempo se empezó a vislumbrar que la lucha se centraba entre los donostiarras Josu Asensio, acompañado de Joseba Rodríguez en Volkswagen Golf de 1990, los vallisoletanos hermanos Represa con Honda Prelude de 1992, y los arroyomolinenses Marcos Rodríguez y Sonia Vázquez con Mazda MX5, que marcaban un ritmo muy bajo de penalización, y llegando al reagrupamiento de San Salvador de Cantamuda con 44,3 puntos de penalización para Josu y Joseba, con 50,1 puntos los hermanos Represa, y Marcos y Sonia con 57,8.

Sin embargo, en la sección de tarde, con los puertos de Piedrasluengas y San Glorio, y unas condiciones climáticas cambiantes, con un descenso de 17 grados en la temperatura ambiente y chaparrón de agua y niebla en San Glorio, fue donde se dictó sentencia a favor de los hermanos Ángel y Antonio Represa y el triunfo del rallye.

Asimismo, por detrás, tanto José Luis Etxabe, acompañado de Ángel Martínez de Lizarrondo con Porsche 944 de 1989, como Raúl Maniliuc, acompañado de Rocío García con Renault Clio de 1994, aprovecharon esas condiciones de conducción y dureza de los puertos para subir en la clasificación y luchar por la tercera plaza, que al final recayó en José Luis y Ángel, volviendo a repetir el puesto de pódium de la edición anterior.

Tras un total de 251 controles secretos computados, Ángel y Antonio Represa sumaron 110,3 puntos de penalización, seguidos de Josu Asensio y Joseba Rodríguez, de Irún, con Volkswagen Golf GTI MK2, con 134,2 puntos, y terceros José Luis Etxabe y Ángel Martínez, de Vitoria, con Porsche 944 S2, siendo cuartos, por apenas 5,1 puntos de penalización, Raúl Maniliuc y Rocío García.

Desglose de vencedores por categorías

Pablo Pastor y Sergio Gutiérrez, con Renault 5 Alpine Turbo de 1984 de Saldaña, se impusieron en Open (categoría sin instrumentos de ayuda), haciendo lo propio José Manuel Alcalde y Carla Alcalde, de Cantabria, con Ford Escort MK1 de 1974 en la categoría PRE-75, y en la categoría PRE-85 José Ángel Real y Sergio Lavín, con Volkswagen Golf de 1982, también de Cantabria.

Entre los jóvenes menores de 18, vencedor el segoviano Mauro Martín, de 17 años, sobre Toyota MR2 de 1987, y siendo el club Bidasoa Clásicos, de San Sebastián, los vencedores en el apartado de escuderías.

En el Trofeo Femenino, conductora ganadora Sara Martínez, de Castro Urdiales, con Peugeot 205 GTI de 1993, y por navegantes, Rocío García, de Azuqueca de Henares, con Renault Clio de 1994.

Como primer palentino se clasificaron los antes referidos campeones del trofeo Open, Pablo Pastor y Sergio Gutiérrez, de Saldaña, y como primeros castellano-leoneses, los hermanos vallisoletanos Ángel y Antonio Represa, vencedores asimismo del rallye.