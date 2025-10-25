El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alejandra, tercera por la izquierda, con sus compañeras de selección en el podio de campeonas.
Pádel

La vallisoletana Alejandra Alonso se proclama campeona de Europa con España

El combinado nacional se impuso en la final por 2-0 a Francia, idéntico resultado que los chicos ante Portugal

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 25 de octubre 2025, 19:13

Comenta

La vallisoletana Alejandra Alonso alcanzó ayer un nuevo hito en su carrera al conquistar, como parte de la selección española, el título de campeona de Europa en el torneo disputado en la Línea de la Concepción. España se impuso en la final por 2-0 a Francia, idéntico resultado que el cosechado por la selección masculina en la final ante Portugal. Alejandra Alonso, flamante Premio Promesa de Valladolid 2025 (galardón que concede la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid), viaja este lunes sin margen para descansar hasta Egipto, donde disputará un torneo de Premier Pádel.

En semifinales de este Campeonato de Europa, el tándem formado por Alejandra Alonso y Andrea Ustero habían sumado el primer punto para España tras vencer por 6-1 6-3 a las italianas Emily Stellato y Giulia Sussarello.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cae el primer bolardo para evitar cabezazos contra las farolas de la miniacera del viaducto de Arco de Ladrillo
  2. 2

    El renovado entorno del viaducto de Arco de Ladrillo crea un peligroso islote sin pasos para peatones
  3. 3 Tres heridos, entre ellos dos menores, tras volcar un turismo en la N-601 en Laguna
  4. 4

    Una alfombra de la Seminci nublada y con pocas estrellas
  5. 5

    Carnero admite algún «coste excesivamente elevado» en la tasa de basura y se abre a revisarla
  6. 6

    «Que Motores de Valladolid sea prioritaria para Horse te da una pequeña ventaja, pero no lo es todo»
  7. 7 Un original perrito de chorizo criollo con chimichurri en un nuevo bar de Valladolid
  8. 8 Descubren un yacimiento al plantar el bosque que conmemora el Fuero de Brañosera
  9. 9

    Alquileres disparados en Valladolid: en La Rondilla y Circular es donde más suben en relación con los ingresos de sus vecinos
  10. 10 Arde un silo que almacenaba madera en una fábrica de embalajes junto a la VA-20

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La vallisoletana Alejandra Alonso se proclama campeona de Europa con España

La vallisoletana Alejandra Alonso se proclama campeona de Europa con España