La vallisoletana Alejandra Alonso se proclama campeona de Europa con España

La vallisoletana Alejandra Alonso alcanzó ayer un nuevo hito en su carrera al conquistar, como parte de la selección española, el título de campeona de Europa en el torneo disputado en la Línea de la Concepción. España se impuso en la final por 2-0 a Francia, idéntico resultado que el cosechado por la selección masculina en la final ante Portugal. Alejandra Alonso, flamante Premio Promesa de Valladolid 2025 (galardón que concede la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid), viaja este lunes sin margen para descansar hasta Egipto, donde disputará un torneo de Premier Pádel.

En semifinales de este Campeonato de Europa, el tándem formado por Alejandra Alonso y Andrea Ustero habían sumado el primer punto para España tras vencer por 6-1 6-3 a las italianas Emily Stellato y Giulia Sussarello.