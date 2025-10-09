Alejandra Alonso, premiada como mejor Promesa vallisoletana de 2024 La atleta Claudia Gutiérrez y el patinador Adrián Alonso recogen también sus becas como segundo y tercer clasificados

Alejandra Alonso ha recogido en la tarde de este jueves –lo hizo su padre en su nombre al encontrarse disputando un torneo P1 de pádel en Milan– el Premio Joven Promesa, tutelado desde la de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid (APDV), que la reconocen como la deportista con más proyección del año 2024.

La ganadora de la beca de 1.250 euros, otorgada por Renault Vasa Arroyo, es la vigente campeona del mundo junior de pádel y campeona de Europa con la selección Española absoluta. En Premier pádel ha tenido un papel relevante al clasificarse en 2024 para el Máster final de Barcelona, llegar a la final del P1 en Dubai y hacer semifinales en Finlandia (P2), Santiago de Chile (P1) y Mar de Plata (P1).

El jurado ha valorado que se trata de una jugadora completa con un enorme potencial y gran desparpajo pese a su edad. «Este premio se ha convertido en un importante apoyo para los jóvenes deportistas en su siempre complicada y dura carrera hacia la élite. Podemos presumir que en estos 12 años todos los ganadores ya están en la élite», destacó Guillermo Velasco, presidente de la APDV.

La segunda clasificada, con una beca de 500 euros, ha sido este año la atleta Claudia Gutiérrez Alonso, del año 2007, que compìte para el club Nike Running entrenada por Uriel Reguero Ribera.

Y el tercer puesto, con una beca de 300 euros, ha recaído en el patinador Adrián Alonso, año 2006, perteneciente al club Rolling Lemons, cuya trayectoria se basa en la superación, disciplina y sacrificio diarios. Con una dedicación al patinaje desde los 3 años, ha cultivado una pasión que lo ha llevado a alcanzar un alto nivel competitivo, tal como se refleja en sus logros de 2024.

Además, los tres finalistas también eran premiados con libre acceso durante un año al CETD Río Esgueva y al Centro de Medicina Deportiva gracias a la Junta de Castilla y León, libre acceso a las piscinas municipales de Valladolid por cortesía del Ayuntamiento de Valladolid, y un lote de productos de Alimentos de Valladolid cortesía de la Diputación, así como diferentes regalos para los participantes a cargo de la Diputación Provincial (Servicio de Deportes), patrocinador de la entrega de premios.

Por otro lado, por tercer año consecutivo la empresa Proporción A colaboraba con el Premio Joven Promesa y dotaba a la ganadora con un año de entrenamiento y fisioterapia en sus instalaciones. Para el segundo y el tercer clasificado de la edición de este año también había una recompensa, en este caso, descuentos en sus productos del 25% y el 10%, respectivamente.

El acto de entrega ha tenido lugar este jueves en las instalaciones de Renault Arroyo.