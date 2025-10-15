Valladolid acoge el fin de semana el Torneo de ránking de espada femenino El polideportivo del barrio de las Delicias acoge una participación de 120 tiradoras procedentes de 34 equipos

El Norte Valladolid Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:32 Comenta Compartir

Valladolid vuelve a convertirse este fin de semana en referencia nacional de la esgrima por la disputa del Torneo de ránking de espada femenina que tendrá lugar en el polideportivo del barrio de las Delicias. Una cita, ya consolidada, que volverá a contar con tiradoras de elite. «Se trata del máximo nivel de la modalidad de espada femenina con una participación de 135 inscritas más los equipos. con lo cual hablamos de más 350 tiradores», destacó ayer en la presentación del campeonato Daniel Bravo, presidente de la Federación de Castilla y León. «Cabe destacar que de Castilla y León toman parte cinco clubes (Valladolid Club Esgrima, el club de Arroyo, club Duque de Medina del Campo, Sala de Esgrima de Burgos y Cid Campeador de Burgos), con 21 deportistas, algunas de ellas optarán a medalla», según apunta Bravo.

En total participan 120 tiradoras de 34 equipos de todo el país, con una estimación de mil espectadores a lo largo del fin de semana.