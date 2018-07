Triatlón El Triatlón Ciudad de Valladolid tomará las calles este domingo Jesús Gómez, Amancio del Castillo, Alberto Bustos y Roberto Rey en la presentación del Triatlón / El Norte La prueba contará con más de 300 participantes DAMIÁN MORENO PRADO Valladolid Jueves, 26 julio 2018, 19:55

La vigésimo primera edición del Triatlón Ciudad de Valladolid vuelve este domingo 29 de julio a las 10:00 horas por las calles vallisoletanas. La prueba, que se celebró por primera vez en 1989, aunque no es hasta diez años después cuando tuvo lugar su segunda edición, será organizada como cada año por el Club Triatlón Pisuerga. El triatlón, una modalidad en crecimiento, contará con más de 300 participantes en esta edición, de los cuales el 15% serán mujeres. El número de corredores no federados se ha incrementado, llegando hasta los 90. El concejal de Deportes, Alberto Bustos, ha recordado en la presentación del evento que la prueba cuenta con «una gran salud» y que es «muy agradable de ver para el espectador». «Deportistas de la talla de Javier Gómez Nolla, Ana Burgos o Sara Pérez han participado en este triatlón, por lo que no debemos sorprendernos si los próximos ganadores participan en los Juegos Olímpicos».

Un circuito de gran nivel

El presidente del Tripi, Roberto Rey, organizador del circuito, ha agradecido la «ayuda otorgada» por la Policia, el Ayuntamiento y los voluntarios, en total 50 ayudarán en el circuito, que hacen posible que este triatlón pueda disputarse «año tras año». «El premio económico volverá a ser importante, con 2.000€ repartidos entre los diez primeros clasificados y los tres primeros equipos», explicaba Rey.

Por su parte, el presidente de la Federación de Castilla y León de triatlón, Amancio del Castillo, opinaba que la fuerza de esta prueba es que es «muy familiar», está «perfectamente organizada» y tiene «un gran nivel» tanto en masculino como en femenino. «Antes era difícil que no ganasen los participantes de fuera. Ahora no sorprende que la victoria quede en casa, sobre todo en las chicas, donde las castellano y leonesas son favoritas».