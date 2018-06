Sergio Sánchez bate el récord de la Media Maratón de Campaspero

Mientras calentaban juntos, el vallisoletano Óscar Fernández Giralda adelantaba que «este es el que va a ganar hoy». Lo afirmaba nada menos que quien ha ganado tres veces en Campaspero y ostentaba el récord de la prueba en 1:08:58.

Galería Media maratón en Campaspero

Ostentaba, porque ayer no solo se cumplió su pronóstico sino que además el leonés Sergio Sánchez Martínez batió la marca de la prueba rebajándola en 38 segundos. Sánchez traspasó la meta en un tiempo de 1:08:20, con una media por kilómetro de 3 minutos y 14 segundos.

Tras él, esprintaron Fernández Giralda y el salmantino de Macotera, Roberto Bueno Losada, imponiéndose Giralda en un último esfuerzo y firmando así un excelente segundo puesto, con una marca de 1:12:07. El mimo que se adjudicó a Bueno, quien dio por muy buena su participación en Campaspero teniendo en cuenta a quienes le habían precedido en la meta.

Los máximos laureles en mujeres fueron para Patricia Sangrador Fernández, de Tudela de Duero, quien hizo un tiempo de 1:30:39, siguiéndola en meta su paisana María Noriega del Olmo (1:32:05), completando el podio la leonesa Loreto Pachón Pastrana (1:33:08) quien vivió un auténtico calvario de principio a fin debido a una lesión en un pie que no le dio tregua. Al final de la prueba mostraba un sentimiento contradictorio porque, por un lado esperaba más tras ganar el pasado año, pero también era consciente del buen resultado tras sufrir lo suyo. Incluso llegó a plantearse la retirada.

Patricia no pudo rubricar de mejor manera su concurso en Campaspero, pues era su primera participación, y, además, realizando su mejor marca, ganando con autoridad, «algo que no me esperaba», manifestó tras la carrera asegurando «que repetiré».

Llegó, calentó y venció. Sergio Sánchez se adjudicó con evidente superioridad la que también es su primera participación en la media maratón de Santo Domingo de Guzmán, en la que es la trigésimo octava edición de la carrera más veterana de Castilla y León en esta distancia. Su elevado ritmo no pasó desapercibido entre el público y colaboradores en la organización, que creían que iba a rebajar la marca de la prueba. La única duda era saber el tiempo. Los segundos se empezaron a descontar cuando dobló la última curva y enfiló la recta de meta con una hora y ocho minutos. Uno, dos, tres…, y hasta 20 segundos sumó después de ese último tramo, coronándose finalmente como nuevo rey de la prueba. «Muy contento», manifestó tras la victoria, con «la carrera, mi actuación y con el público», el cual le premió con un gran aplauso su esfuerzo y su exhibición.

Fernández Giralda, reconoció que Sergio «está a otro nivel, a nivel nacional», por ello se concentró en disputar la posición en el cajón al de Macotera, «con el que me he quedado solo desde el kilómetro 10, rodando bien, hasta el final donde hemos estado fuertes ambos, yo un poco más».

Paralelamente a la media maratón se disputó una prueba de 9 kilómetros, la tercera convocatoria, la cual ganó Elena García Hernando (Campaspero), en mujeres; y en hombres Hugo Tardón Bragado.

Doscientos inscritos en la media maratón y 180 niños en las carreras de promoción, plasmaron una mañana brillante en Campaspero, tanto en lo meteorológico como en lo deportivo.