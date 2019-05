Sánchez y Mayobre, campeones de la Media Maratón de Cerrato

El atleta leonés Sergio Sánchez Martínez, del Club La Robla, venció en la XXXV Media Maratón del Cerrato disputada entre Antigüedad y Baltanás. Sánchez Martínez partía como uno de los atletas favoritos en la prueba, donde ya venció en las dos pasadas ediciones, en la que salió muy rápido y estuvo en solitario prácticamente durante todo el recorrido, sacando una ventaja considerable al resto de corredores. El atleta leonés realizó el recorrido de 21 kilómetros y 100 metros con una marca de 1:09.15.

Fue una carrera espectacular, pues desde el principio Sánchez Martínez partió en solitario. Varios minutos después, un pelotón de cinco atletas luchaban por subir al podio. El atleta Álvaro Conde Pajón, del Giralda Sport, se impuso como segundo clasificado, haciendo una carrera impresionante, con un tiempo de 1:14.45. El podio lo completó Miguel Ángel Bazán Sanz, del Club Deportivo Seoane Pampín, que completó el recorrido en 1:15.23. El vencedor de la Medio Maratón del Cerrato, Sergio Sánchez, del Club La Robla, revalidó ayer el título de campeón de las dos anteriores ediciones de la Media Maratón del Cerrato, protagonizando una espectacular carrera en solitario durante todo el recorrido y haciendo un esfuerzo durante varios tramos de la prueba para luchar contra el viento. «Es una prueba preciosa y para mí ya es una cita obligada. Estoy muy contento con el desarrollo de la prueba, la organización y el paisaje, que es espectacular. Espero que se convierta en una tradición venir al Cerrato en próximas ediciones, pues me siento muy querido en estas tierras. Felicito a toda la organización por todo el trabajo y su magnífica coordinación», destacó Sánchez Martínez, quien añadió que la Medio Maratón del Cerrato «es una gran carrera» en el panorama español.

En cuanto a las mujeres, partía como una de las favoritas la atleta gallega Paula Mayobre González, del Club Deportivo Seoane Pampín, proclamándose campeona de la XXXV Media Maratón del Cerrato, que desde los primeros kilómetros se impuso a la otra atleta favorita, la extremeña Mónica Gutiérrez Pescador, del Club Pinturas T. Mangas. Este año, como novedad, también hubo meta volante para la primera fémina, en este caso la gallega Paula Mayobre, que completó la prueba en un tiempo de 1:15.23, mejorando considerablemente la marca de la pasada edición. Además, ha sido la tercera atleta en cruzar la línea de meta, algo que no había ocurrido en la historia de la Media Maratón. La extremeña Mónica Gutiérrez y la atleta Rosaura Casado Prieto, del Club Deportivo Seoane Pampín, se alzaron con el segundo y el tercer puesto respectivamente.

La vencedora de la Media Maratón del Cerrato, Paula Mayobre, del Club Deportivo Seoane-Pampín, se mostró muy satisfecha con el resultado obtenido en la prueba, que realizó prácticamente en solitario después de pelear en los primeros kilómetros con la extremeña Mónica Gutiérrez. «Es la segunda vez que participo en la Media Maratón del Cerrato y ha sido una prueba muy especial en la que me he sentido como en casa. Revalidar la victoria y mejorar la marca ha sido muy especial y me he sentido muy cómoda durante todo el trayecto. Me ha encantado la excelente organización y los paisajes que nos han acompañado durante todo el recorrido, que son espectaculares», destacó Mayobre.

Desde primeras horas de la mañana, los atletas se dieron cita en la pradera de la Ermita de Nuestra Señora de Garón, en Antigüedad, en una mañana con una temperatura idónea para correr y en la que el escaso viento jugó en contra de los atletas durante los primeros kilómetros hasta la llegada al casco urbano en Baltanás. Con la salida, se vivió uno de los momentos más vistosos de la prueba, en la que numerosos vecinos y curiosos aguardaban impacientes este espectáculo de colorido y deportividad a su paso por los campos cerrateños. Una salida que recordó a un atleta baltanasiego fallecido hace unos días, por lo que todos tuvieron un respetuoso y sentido minuto de silencio en homenaje a Teodoro Antón Curiel.

Otro de los pasos más especiales fue a la entrada a Antigüedad con el avión McDonnell Douglas F-4 Phantom II. En Antigüedad, numerosos vecinos esperaban impacientes para dar la bienvenida a los deportistas, al igual que en las diversas partes del recorrido del circuito urbano de Baltanás, donde cientos de baltanasiegos junto a familiares y amigos de los atletas esperaban impacientes la llegada de los deportistas a la meta.