La Ribera Run Experience alcanza su séptima añada con récord de participación

De nuevo Peñafiel y la Ribera del Duero se preparan para acoger una añada más de la Ribera Run Experience, el evento con denominación de origen que une deporte en la naturaleza con historia, cultura y enoturismo. Y una edición más, el evento ha superado todas sus expectativas y batido récord de participación con más de 1.300 inscritos. A destacar también que de nuevo el 70% de los deportistas son de fuera de Castilla y León y que la participación femenina sigue en aumento con más del 49% de mujeres entre todas sus distancias.

Este jueves se ha presentado en la Diputación de Valladolid la séptima edición de la Ribera Run Experience que ha contado con la participación del vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso, Roberto Díez, Alcalde de Peñafiel, Yolanda Burgoa, Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Peñafiel y Diputada de Educación y Cultura de la Diputación de Valladolid, y José Antonio de Pablo, Director de Ribera Run Experience.

Distancias

Ribera Run Experience cuenta con un recorrido especial que transcurre por algunas de las principales bodegas de la Denominación de Origen Ribera del Duero, como son Protos, Dehesa de los Canónigos, Comenge, Emilio Moro, Carramimbre, Vinos de la Luz, Tr3sMano, Servilio.y Vinos Santos Arranz - Lágrima Negra, y a las que se ha sumado este año Viñas del Jaro de la Compañía de Vinos Iberian; la Senda del Rio Duero (GR14) y los pueblos y monumentos de gran valor histórico como la Plaza del Coso de Peñafiel, las plazas de Pesquera de Duero y de Curiel de Duero, el Castillo de Peñafiel, que aloja el Museo Provincial del Vino, o el Yacimiento Arqueológico de Pintia, en Padilla de Duero, por donde pasarán los participantes de la distancias larga del programa.

El recorrido largo de 30 kilómetros comienza a las 9:00h desde la Bodega Carramimbre, en la pedanía de Padilla de Duero (Peñafiel). Un recorrido que transcurre por la zona del Yacimiento Arqueológico de Pintia, nombre de una antigua ciudad vaccea y que en 1993 fue declarado Bien de Interés Cultural como zona arqueológica. Desde ahí se adentra en la Senda del Duero, transcurriendo por el margen izquierdo de este sendero, donde se atraviesa una de las pasarelas de madera sobre el río Duero, cruzando a la margen derecha para volver por la senda paralela al Canal de Ariza para entrar unos kilómetros después en una de las poblaciones más representativas de la Ribera: Pesquera de Duero. A partir de aquí, comienza la parte más exigente del recorrido, teniendo que coger altura para dirigirse a la localidad de Curiel de Duero, entrando en ese momento en los últimos kilómetros de la prueba. Se accederá de nuevo al casco urbano de Peñafiel por otro de los corredores fluviales de la comarca, la senda del Río Duratón, un bello entorno que hará descansar la vista de los participantes y prepararles para el último esfuerzo: la ascensión al Castillo de Peñafiel, sede del Museo Provincial del Vino, cota por encima de los 900m. de altitud. Desde ahí, y tras recorrer los muros centenarios de esta fortaleza, sólo resta el paseo final, un raudo descenso hasta la Plaza del Coso donde estará situada la zona de meta.

La Media Maratón Ribera se incorpora al trazado de la Ribera Run a su paso por la localidad de Pesquera de Duero. Desde las instalaciones de la Bodega de Emilio Moro a las 11:00 horas, los deportistas inscritos a esta prueba recorrerán los últimos 17 kilómetros por el mismo trazado de la prueba larga. Para aquellos corredores que quieran disfrutar del recorrido a su ritmo y sin agobios, Ribera Run Media ofrece la posibilidad de hacer todo el recorrido en modalidad senderista, que saldrán una hora antes, a las 10:00h.

Una de las novedades de la edición 2025 es que la carrera corta de 7 kilómetros, Ribera Run Promo, se adelanta a la jornada matutina para que todos los inscritos a Ribera Run Experience peudan disfrutar del ambiente que se vive en la Plaza del Coso con música en directo, paella y carreras infantiles.

Con ello, los participantes de esta rápida y atractiva prueba saldrán a las 13:00 horas El punto de partida en la Bodega de Vinos de La Luz, situada en Mélida (Peñafiel). Asciende a la zona de los cerros próximos a dicha localidad y se acerca a Peñafiel por un camino de tierra en el que los participantes van a poder disfrutar de una visión del Castillo de Peñafiel poco conocida y de gran belleza. Entra posteriormente en la zona urbana de Peñafiel para ascender, como todas las pruebas del programa, al Castillo y desde allí descender hasta la Plaza del Coso donde compartirá meta con el resto de distancias. Una meta que se cerrará a las 15:00 horas. El sábado en la Plaza del Coso de Peñafiel habrá carreras infantiles y música en directo con sesiones del Dj Alex Garvin y el concierto del grupo 'Nunca Jamás' en el escenario. Al finalizar, la entrega de premios que se celebrarán a las 16:00h.