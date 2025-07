Reacción insuficiente de Rahm en el British

Carlos Nieto Enviado especial. Portrush, Irlanda del Norte Sábado, 19 de julio 2025, 19:20 Comenta Compartir

El llamado 'Día del Movimiento' no dejó el de Jon Rahm, condenado a un buen domingo para optar al menos a su tercer top-10 ... consecutivo en un 'major' y también a ocupar una de esas plazas por tercer año seguido en el Abierto Británico. Se le puso muy cuesta arriba la faena en Portrush tras su mal desempeño del viernes, uno sobre par, después del interesante -1 del jueves bajo condiciones durísimas. Un horrible inicio en este, por fin, soleado sábado, con dos bogeys en tres hoyos, amenazó con desintegrar al vizcaíno, que no dio su brazo a torcer para lograr cuatro birdies que le dejan en un insulso -2, lejos de la cabeza del torneo, para la última ronda del British. «Todavía queda un día, a ver si puedo hacer algo más. El -3 no hubiese estado mal para el comienzo que he tenido», ambiciona el de Barrika. Los partidos por los primeros puestos siguen en juego, con Scottie Scheffler líder tras empezar en -10.

Rahm empezó de la peor forma. No cogió la calle del uno al irse al búnker, apenas recorrió unos pocos metros con su sacada y después su hierro no botó como desearía para volver a pararse en zona arenosa. Evitó males mayores con una buena recuperación que le dejó el putt dado, pero el bogey fue inevitable. Bajaba a +1. En el segundo hoyo, par 5, pateó desde dos metros para birdie, pero la frustración en los greenes que experimentó la víspera iba a continuar. Y en el 3, un par 3, tripateó después de no coger el green desde el tee. Falló un putt para par de tres metros y medio tras hacerlo primero desde la calle. La tarjeta del vizcaíno reflejaba un +2 en un momento en el que apenas tenía tres jugadores con peor resultado que él. Un bache muy malo que amenazó con llevárselo por delante, pero Rahm tiró de orgullo para dar la cara una vez que el British terminaba por esfumarse. En ese instante ya se encontraba a doce golpes de Scheffler, que comenzó su partido justo cuando el del de Barrika terminaba, cruzándose en los pocos metros que separan las calles del 1 y el 18. Otro putt para birdie errado esta vez desde cinco metros y medio en el hoyo 4 fue el preludio de la primera rebaja del día, obtenida en el par 4 del 5, cuyo green con viento a favor se puede alcanzar de un golpe. Se quedó a punto Rahm de hacerlo, pero pateó desde sus inmediaciones para luego acertar desde un metro. A continuación, otra nefasta salida en un par 3. Regaló su guante a una aficionada a la que impactó la bola después de pasarse el green por varios metros. Sucedió tras un estupendo approach para salvar después el par con un putt casi dado. Falló claramente las calles de los pares 4 del 7 y el 8, donde se vio obligado a embocar putts largos, uno de siete y otro de hasta 26 metros para birdie que no entraron. Por poco no llegó a la hierba corta del 9, desafío en el que se dejó otro tiro de 8 metros y medio que tampoco quiso entrar. Hasta que por fin, en el hoyo 10, la metió desde dos metros y medio. No anotaba uno de una distancia similar, nada para tirar cohetes, desde el 14 del jueves. Embocaría otro en el examen inmediato desde tres metros y medio. No fueron dos 'puritos' marca de la casa, ni mucho menos, pero sirvieron para darle la vuelta a la tortilla, volver a ponerse en negativo y recuperar sensaciones. Cuatro metros y medio Sin embargo, vio frenada en seco su reacción. Se le enrevesó el par 5 del 12, una gran oportunidad que dejó escapar tras un mal putt desde la calle que no tuvo la velocidad necesaria para superar una loma. Su bola se fue cuesta abajo y se vio obligado a meter un putt para par de dos metros. «Podría haberlo hecho mejor», se resignó. Después no se dejó opciones interesantes en el 13 (nueve metros) y 14 (ocho). Sí lo hizo en el 15, de tres metros y medio, pero tampoco quiso entrar. Llegaba a la recta final y en el 16 logró el mejor putt de la semana desde cuatro metros y medio. «Estaba rezando para que se metiera. Había tenido tantos putts que iban en línea con opciones...», confesó Rahm tras su vuelta. Después, antes de firmar su tarjeta, erró uno de casi seis metros y otro de siete. «Al menos he estado mejor con el driver», valoró. Sergio García logró un birdie y completó los otros 17 hoyos al par en un sólido pero insuficiente día. Llega al la última ronda al par del campo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión