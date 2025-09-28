Primer mal trago de la temporada para CPLV y Panteras

El Norte Valladolid Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:56 Comenta Compartir

Caja Rural CPLV y Panteras no pudieron seguir con la senda victoriosa en las segundas jornadas de las Ligas Élite masculina e Iberdrola femenina. Ambos cedieron en sus dos complicadas visitas, a Tenerife y Valencia, respectivamente. Aunque ambos estuvieron en partido hasta el pitido final. El Caja Rural CPLV no pudo con un Arona Tenerife Guanches amparado en su pista y que tuvo dos superioridades claves en la recta final del duelo (6-4). Por su parte, el Caja Rural Panteras se trajo, al menos, un punto al empatar a tres en el tiempo reglamentario contra el Skulls Almássera, perdiendo el del bonus en la tanda de penaltis.

Conscientes de lo complicado del encuentro, el Caja Rural CPLV salió a la pista tinerfeña dispuesto a adaptarse lo antes posible al material de la misma. Y así lo hizo, en un inicio con muchos ataques y un primer gol de Dani Benito, saliendo desde su campo con fuerza para el 0-1. Poco duró la alegría ya que en un robo, Marek Loskot se plantó solo ante Jimmy Teed para igualar el duelo. Golpeó de nuevo el cuadro pucelano a los 11 minutos en un contra en la que Dani Díez asistió a Dani Benito; pero de nuevo Loskot, esta vez aprovechándose de que uno de los colegiados cortó con su pie un pase del CPLV, se plantó solo ante Teed y empató (2-2). No se vino abajo el cuadro de Andrés Portero, que volvió a ponerse por delante, en su primera superioridad, con un lanzamiento colocado de Dani Díez. Parecía que con ese 2-3 se llegaría al descanso, pero en la recta final otro de los nuevos de los locales, Petr Skoloud, puso las tablas.

La segunda parte tuvo menos goles, pero la misma intensidad, con Jimmy Teed cerrando la portería pucelana. Sus compañeros no aprovecharon dos expulsiones y eso sería clave al final. Sobre todo porque en la segunda, el Tenerife logró ponerse por delante, en un robo y contra gracias a Manel de la Cruz a once minutos del final. Tres después volvieron las tablas, con un buen gol de Andrés Baños. Pero en la recta final, dos expulsiones seguidas al CPLV decantaron el duelo. En la primera no hubo goles, pero sí en la segunda, con el 5-4 de Manel de la Cruz. A 3 del final, el cuadro vallisoletano se lanzó a por todo y se encontró con el 6-4, cediendo la primera derrota del curso.

Mientras en Valencia se vivió un nuevo duelo de quilates entre el Skulls Almássera y el Caja Rural Panteras. Dos equipos que garantizan el espectáculo y los goles. El encuentro estuvo igualado de principio a final, en lanzamientos y dianas. Eso sí, para ver las segundas hubo que esperar a la recta final de la primera parte, en la que las locales no aprovecharon dos expulsiones de las vallisoletanas. El 1-0 lo anotó Olivia Monjas, en una buena salida de su campo con lanzamiento raso, a 4 minutos del descanso. Dos después empató Tamara Vaidean en una buena llegada, con asistencia de Jimena Díez. Con el 1-1 se llegó al descanso.

La segunda parte no cambió el guion. Aunque el inicio, con una superioridad de las Panteras, no fue el deseado, con el 2-1, de Anna Domenech. No tardó en llegar el 2-2, con Sonia Abón aprovechando un rechazo de la portera local. El marcador no se movió hasta los minutos finales, primero con un lanzamiento lejano de Olivia Monjas para colocar en franquicia a las valencianas; y luego con el empate con un gol en propia puerta de las locales. Con un punto cada una, la prórroga no sirvió para decidir el bonus, que se lo llevó el Skulls en los penaltis, al anotar dos de los tres lanzados.