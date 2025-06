Daniel Moreno Sábado, 28 de junio 2025, 10:11 Comenta Compartir

El pádel es un deporte de subidas y bajadas, una disciplina que, en ocasiones, te da un revés que no esperas, y la entereza con la que lo superas muestra a los grandes jugadores, como es el caso de Alejandra Salazar (Madrid, 31 de diciembre de 1985). La deportista cuenta con una dilatada carrera llena de victorias, trofeos, y hasta la consecución del número uno del mundo, pero también plagada de graves lesiones que, gracias a su trabajo, ha conseguido superar y le han convertido en mejor persona tanto dentro como fuera de la pista.

–¿Qué le sigue motivando después de tantos años al máximo nivel?

–El pádel es mi pasión, y a día de hoy esa ilusión sigue por seguir mejorando, por seguir afrontando un montón de retos que vienen cada día. Además, al ser esto tan cambiante, siempre hay nuevos retos que afrontar y eso siempre me ha motivado muchísimo.

–Cómo gestiona la presión?

–Intento no pensar en la importancia de ese momento, que es una bola más, que el partido pase lo que pase puede seguir, y que se puede revertir ese resultado.

–¿Ha cambiado en algo su forma de entrenar o competir con el paso de los años?

–Sobre todo la preparación física, a nivel de entrenamiento tanto dentro como fuera de la pista he cambiado según lo que me pedía el cuerpo, y lo que me pide la edad, los dolores por todas las lesiones que he sufrido, ya que te dejan secuelas. Entonces es importantísimo hacer un poco de prueba y error en la pretemporada, y es que con el paso de los años me he ido conociendo más, y lo más importante es escuchar tu cuerpo, ya que muchas veces entrenar más no va a ser mejor. Al menos en mi caso, es mejor calidad que cantidad.

–¿Tiene alguna meta esta temporada, más allá de los títulos?

–Ahora mismo diría que volver al nivel que sé que puedo dar, porque en las últimas semanas he estado más descentrada y no tan regular o constante en mi juego.

–¿Cuáles creen que han sido las claves para mantenterse entre las mejores tanto tiempo?

–La mentalidad, la resiliencia, el creer que siempre se puede, no dejar de creer. Todas esas frases inspiradoras son así y las llevo muy dentro, y este es un deporte que siempre da oportunidades. Aunque una semana no rindas, a la siguiente puede cambiar. Esa constancia también hay que trabajarla mentalmente y creo que es la clave. Además, todo ello hay que sustentarlo con la confianza en uno mismo, ya que las victorias y el buen juego durante todo mi trayectoria me ha aportado esa confianza en mí para poder sacar los partidos sea cual sea el resultado.

–¿Significa algo especial Valladolid después de ganar cuatro veces?

–Siempre lo he dicho, Valladolid me encanta, es una ciudad maravillosa y hay un ambientazo en la Plaza Mayor, que nunca defrauda. Es un ambiente especial. Encima cada vez jugamos menos en España,...

–En 2017 se rompió el ligamento cruzado anterior jugando la final en Valladolid, ¿le viene ese recuerdo cada vez que juega aquí?

–Es parte de mi historia y no recordarlo no es ni bueno ni justo, porque las cosas han pasado. Lo bueno que saco de todo ello es que volví a ser número 1, volví a jugar a un gran nivel, lo que supone otro reto superado, así que todo eso forma a la Alejandra de hoy, y hay que estar agradecida.

–Con tantas lesiones como ha tenido que superar, ¿qué enseñanzas le han dejado?

–He tenido muchos meses de conocerme más a mi misma, de pensar en mí, de valorar mucho más el día a día, de dedicarme a esto, de lo afortunada que soy… Y sobre todo he aprendido de los límites que tenemos en el cuerpo, porque después de un neumotórax o una miocarditis, casi sin entrenar gané un torneo. Entonces es una maravilla pensar hasta dónde puedes llegar, concentrándote y estando preparada sobre todo a nivel mental, porque ya físicamente tienes limitaciones.

–¿Cuál considera que es el mejor momento de su carrera?

–No tengo una respuesta clara, porque por suerte he tenido una carrera tan buena y tan bonita que no sabría elegir un momento concreto. He tenido muchas victorias y muchos torneos, aunque siempre recuerdas con especial cariño tu primer torneo, cuando eres más pequeña. Aunque también ha sido muy emocionante volver después de las dos roturas de rodilla y conseguir el número 1 a base de mucho trabajo. El último número uno con Gema Triay, ya que teníamos cinco o seis torneos y teníamos que ganarlos todos, porque fue llevar al límite absolutamente todo.

Ampliar Alejandra, bajo la puerta del torneo que lleva su nombre.

–¿Cómo analiza el momento actual del pádel? ¿Está evolucionando o, por contra, cree que hay cosas que deben cambiar?

–Sin duda, hay cosas a mejorar o cambiar, pero sí que he visto una evolución en el profesionalismo de los jugadores. Gracias a todo lo que le rodea, el pádel sigue creciendo y evolucionando, aunque aún queda mucho por recorrer y eso es lo positivo, que todavía queda mucho por evolucionar. Ojalá cuando esté fuera de las pistas pueda aportar mi granito de arena a que este deporte se conozca más y llegue a todos los rincones del mundo.

–¿Cómo le gustaría que la recordaran cuando llegue ese momento?

–Quieres que se vea todo lo que has aportado, que eres buena persona, que has ayudado a todas las compañeras con las que has jugado, que se han sentido a gusto... Y bueno, un buen recuerdo de que siempre he peleado y he intentado dar lo mejor en la pista.