Nadie dijo que fuera a ser fácil, y si no que se lo digan a Marta Marrero (Arucas, España, 16 de enero de 1983), que decidió dejar temporalmente el pádel profesional para ser madre y más de un año después, ha vuelto para recuperar 'el tiempo perdido' y seguir disfrutando de lo que más le gusta. Pese a ello, el camino no ha sido fácil, pero se lo marcó como «un reto personal», ya que «tenía la ilusión de poder hacerlo». Y aprovechando su paso por el Oysho Valladolid Premier Padel, cuenta su historia y cómo afronta todo ello.

–¿Cómo vivió todo el proceso?

–Fue una decisión complicada, porque en ese momento me encuentro todavía entre las mejores parejas del mundo y al final nunca encuentras el momento ideal para dar el paso. Yo tenía en mente que no quería ser madre muy mayor, y con 41 años ya no había mucho tiempo que perder.

–¿En algún momento se planteó dejar el pádel?

–Realmente no. Mi idea era volver más que nada como reto personal, aunque no lo veía muy claro, ya que sabía que era muy difícil compaginarlo con la niña. No sabía bien cómo iría todo el proceso y como nos íbamos a adaptar, más teniendo en cuenta que el circuito es muy internacional y los viajes son muy largos. Tenía la ilusión de poder hacerlo.

–¿Qué le resultó más difícil en su vuelta?

–El tema físico, ya que venía de estar más de un año parada. Notaba mucho el cansancio del día a día con la niña, del esfuerzo extra que tienes que hacer, ya que no tienes tiempo para el descanso porque tienes una responsabilidad. También el tema de la lactancia fue complicado y lo estuve compaginando cuando empecé a competir y era una cosa muy compleja de gestionar. Pero la ilusión de volver a la pista y que ella estuviera viéndome en la grada me daba una energía extra.

–En su vuelta, ¿ha encontrado facilidades?

–No está contemplado como tal, pero, por ejemplo, cuando he pedido una silla para la niña muchas veces la han conseguido, aunque otras veces no, pero me han dado facilidades. En general bien, porque los directores de los torneos te echan una mano.

–¿Qué papel juega su hija Flavia en su motivación a la hora de competir?

–Es una motivación extra porque estamos haciendo un esfuerzo familiar brutal, y cuando ella no puede venir… siento que tengo que entrar a la pista y morir ahí, porque no estoy con mi hija y que al menos lo compense. Y cuando está ella igual, en momentos flojos cuando la tengo en la grada me da una fuerza extra.

–¿También le ha cambiado de alguna manera su perspectiva a la hora de afrontar los partidos?

–Relativizas todo mucho más, porque al final ahora cuando acabo un partido y pierdo, tengo a mi hija allí… Es como decir ya está, se acabó, ya estoy feliz por estar con ella. En otras circunstancias estaría muy mal después de perder. Al final después de mi vuelta era consciente de mis posibilidades y que no sería fácil, por eso intento relativizar todo y tomarme las cosas de otra manera.

–¿Qué le diría a otras deportistas que dudan si podrán volver a competir a alto nivel después de ser madre?

–Está a la orden del día, sobre todo en el tenis, que han vuelto a la élite y a ganar torneos en el mejor nivel después de ser madre. En atletismo también Ana Peleteiro lo ha hecho. Se puede, aunque es muy complicado, pero si quieres y tienes la ilusión se puede hacer y compaginar.

–¿Siente que aún queda mucho camino por recorrer para conciliar la maternidad y el deporte profesional?

–En el pádel hay un camino por recorrer, en el tenis van más avanzados en este caso y sé que tienen algún tipo de beneficio mientras están paradas durante ese tiempo, y en el pádel no existe. En ese sentido hay que progresar un poco.

–¿Le gustaría ver a su hija siguiendo sus pasos como deportista profesional?

–Yo le aconsejaría un deporte más de equipo. Me gustaría que practicara deporte, porque yo la vida no la entiendo de otra manera. Además, te ayuda en todo lo que te propongas. Pero prefiero que ella decida y tome la decisión.

Ampliar Marta Marrero se prepara para devolver un saque en la pista de la Plaza Mayor.

–¿Qué tiene de especial para usted competir en Valladolid?

–Para mí Valladolid es uno de los lugares más bonitos dónde se juega en España y del circuito en general. Los jugadores se quedaron con ganas de venir a la Plaza Mayor el año pasado y es un espectáculo. Además, la gente siempre responde muy bien, hay mucha afición aquí. También a la gente de fuera le gusta mucho el plan de tapas y pádel, el entorno, lo tiene todo.

–¿Qué objetivos se marca esta temporada?

–Me gustaría despedirme con un resultado bomba que hasta ahora no se ha dado, aunque me quedaría satisfecha si hago buenos resultados, alguna semifinal o final, pero no me obsesiono, quiero disfrutar del momento.

