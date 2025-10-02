Las MMA regresan a Valladolid con el cinturón de Furious FC en el octógono

El Norte Valladolid Jueves, 2 de octubre 2025, 20:43 Comenta Compartir

Valladolid acoge este sábado (19:00 horas) en el Polideportivo Pilar Fernández Valderrama la velada de Furious FC 8, con un nuevo evento de Artes Marciales Mixtas o MMA en la ciudad.

La cita no solo reunirá a competidores de talla nacional e internacional, sino que pondrá en valor el crecimiento y la calidad de los luchadores locales. Estos peleadores, formados en los clubes de la ciudad, llegan en un excelente estado de forma y con un nivel técnico que refleja la evolución de las MMA en la región.

Además, la organización ha trabajado en una producción más ambiciosa, con mejoras en iluminación, sonido y puesta en valor del show, para ofrecer al público una experiencia única que combine deporte, emoción y entretenimiento al más alto nivel.

La velada se perfila como un antes y un después en la historia de las artes marciales mixtas en Castilla y León. Así, en el cartel el carismático Ipo tendrá delante a un durísimo rival Diego Rodríguez Miranda que pondrá a prueba su explosividad y resistencia dentro de la jaula. El vallisoletano llega con la motivación de demostrar que su crecimiento deportivo le permite estar al nivel de los mejores.

Por su parte, Alejandro Pérez tendrá que medirse a una auténtica roca: Aymame Jalale, un rival de gran dureza que no le pondrá las cosas nada fáciles. Este enfrentamiento será una prueba de fuego para el vallisoletano, que confía en sacar a relucir todo su arsenal técnico para superar el reto. Pero la emoción no se queda ahí: Furious FC 8 también será testigo del debut de nuevos talentos vallisoletanos en las MMA. Álvaro Moratinos Palomo, Carlos Regidor del Hierro, Miguel Ángel Taco y Yordan Stefanov Dimitrov se estrenarán en la jaula, representando a la nueva generación de peleadores que llega con ganas de hacerse un hueco en la escena nacional. Como colofón, el público podrá disfrutar del combatazo más esperado de la velada: el murciano Cristian Florin frente al benaventano Juan Esteban Ruiz García, quienes disputarán el cinturón amateur de Furious FC, un título que marca la antesala del salto al profesionalismo.

