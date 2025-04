Metropolitano y Skulls Almássera, rivales para el CPLV en los 'play-off' por el título

El Norte Valladolid Lunes, 7 de abril 2025, 16:35 Comenta Compartir

Los dos equipos de élite del CPLV ya conocen a sus rivales en los 'play-off' por el título tras la disputa de la última jornada de la fase regular. Así, el Caja Rural CPLV, que la cerró con una derrota ante el Molina Sport (3-5), se medirá en las semifinales ligueras al Metropolitano con el factor cancha a su favor; mientras que las Panteras, que golearon al PGKA Tsunamis (8-0), lo harán ante el Skulss Almássera con ese factor pista en contra. De hecho, las vallisoletanas comenzarán ya en una semana el asalto a la Liga.

Canterac vivió esa última jornada de la fase regular, que se cerró con el duelo entre el primero, el Molina Sport, y el Caja Rural CPLV, segundo, sin nada más en juego que los tres puntos. A pesar de ello, el encuentro tuvo de todo: ocho goles, tensión, expulsiones y una grada prácticamente llena tratando de empujar a los suyos. El inicio ya dejó claro que ninguno de los dos equipos se iba a dejar nada. Un par de postes, dos buenas acciones de los porteros, Jimmy Tedd y Javier Tordera, y un primer gol de los canarios a los 8 minutos, obra del vallisoletano Mario Díez. Con mucha velocidad en los dos equipos, el CPLV rondó el 1-1 hasta que Dani Díez lo hizo llegando a la recta final de la primera mitad. En ella, el Molina aprovechó su primera superioridad para volver a ponerse por delante, gracias a Charles Baldwin, llegando al descanso en franquicia.

El inicio de la segunda parte no fue bueno para los pucelanos, que se vieron con el 1-4 rápidamente, con tantos de Jan Andrysek y, de nuevo, Charles Baldwin, en un mano a mano con Teed. Pero al partido aún le faltaban muchas cosas, todas en el último cuarto. Primero, Dani Díez colocó el 2-4 con un lanzamiento lejano en una superioridad. Y luego, a golpe de silbato, los colegiados cortaron el intento de remontada, con una nueva expulsión, la más polémica, de los locales. Molina colocó el 2-5, de nuevo por medio de Baldwin. A pesar de ello, el CPLV no dejó de intentarlo, logrando el 3-5, por medio de Dusan Cantabrana y buscando, con portero-jugador otro tanto que les metiese en el choque. No lo logró y la derrota acabó con su condición de invicto en la segunda vuelta. Ahora espera el Metropolitano, ante el que se jugará en mayo el pase a la final.

Ampliar

Por su parte, el CPLV Panteras no pasó apuros para cerrar la fase regular con una clara victoria ante el PGKA Tsunamis en Canterac. Las vallisoletanas, que ya sabían que acabarían terceras pasase lo que pasase en este partido, salieron dispuestas a ganar por la vía rápida. Así, los dos primeros goles llegaron con sendas refracciones. El primero de Tamara Vaideán, delante de portería con calidad tras lanzamiento de Inés Ruiz; y el segundo, de Paula Prados, a chut de Sofía Delgado a bote. El tercero, de nuevo de Sofía Delgado en una bonita jugada individual, dejó ya encarrilada la victoria a once minutos del descanso. Anna Domenech, tras un robo de Sonia Abón, hizo el cuarto; y antes del descanso Ana Sierra, el quinto, tras encontrarse un disco suelto.

La segunda parte no cambió el decorado, con un sexto tanto en propia puerta tras lucha de Inés Ruiz en la valla. Elisa Díez se unió a la fiesta en una contra haciendo el séptimo y Tamara Vaideán, tras un rechazo de la portera, el octavo. Quedaban cinco minutos y poco más ocurrió.

Las Panteras iniciarán el 'play-off' en una semana, recibiendo primero en Canterac al Skulls Almássera.