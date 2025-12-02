Mario Collantes se proclama campeón de España en la Copa Base Individual

El Norte Valladolid Martes, 2 de diciembre 2025, 11:44 Comenta Compartir

Si el pasado mes de abril Mario Collantes del Club Deportivo La Victoria se proclamó subcampeón de España individual masculino de gimnasia rítmica en Guadalajara, este fin de semana el joven gimnasta de tan sólo nueve años reinó en el tapiz con un nuevo y estiloso ejercicio de cuerda, haciéndose con el título de campeón de España en la Copa Base Individual celebrada en el del Polideportivo Gallur de Madrid por delante de los representantes de Murcia y Madrid.

La elegante ejecución del gimnasta vallisoletano proporcionó al Club Deportivo La Victoria su cuadragésima tercera medalla nacional, en una disciplina como es la gimnasia rítmica masculina, donde el club vallisoletano es pionero y máximo exponente de nuestra ciudad, con una aventurada apuesta que ha derivado en dos preseas nacionales de oro y de plata a lo largo del 2025.

La conquista madrileña del joven y prometedor gimnasta tuvo continuación en su compañero de club, Mario Vegas, que en su primer campeonato nacional realizó un eficaz ejercicio de mazas, que le supuso una nota de 16.000 puntos y a la postre una excelente quinta posición a tan sólo cuatrocientas centésimas de la medalla de bronce en la categoría alevín. Y es que si el pasado fin de semana sus compañeras de club en la categoría alevín base estuvieron a punto de acceder al podio nacional en Castellón con un meritorio cuarto puesto, fue en esta ocasión Mario Collantes quien contribuyó a un nuevo éxito para una entidad deportiva que no tiene parangón, habiendo conquistado a lo largo de toda su trayectoria medallas nacionales en las modalidades de conjunto, individual y ahora masculina, no dejando de sorprender por su excelente nivel en la élite nacional con un nuevo hito de la mano de todo su equipo técnico.

Ampliar Mario, con sus entrenadoras.

La inagotable cantera del Club Deportivo La Victoria esta semana tendrá una nueva oportunidad de defender los colores de su ciudad en el Campeonato de España Conjuntos Absoluto, a celebrar desde el jueves en el Movistar Arena de Madrid y donde Valladolid estará representada únicamente por el club La Victoria que acudirá con tres equipos en las categorías junior, senior y primera categoría, entre las que se encuentran las recientes ascendidas a la primera y máxima categoría de la gimnasia nacional.