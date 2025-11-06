Las campeonas de España del Club La Victoria presentan galones en el Euskalgym

El Norte Valladolid Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:10 Comenta Compartir

El conjunto alevín del Club Deportiva La Victoria, que se proclamó campeón de España de gimnasia rítmica, presentó sus galones en el centro de Exhibición de Bilbao en una de las citas más esperadas del año. El prestigioso Torneo Euskalgym, preparatorio del Campeonato de España que tendrá lugar en próximas semanas en la localidad de Castellón, disfrutó de una extraordinaria puesta en escena de las vallisoletanas con un ejercicio ambientado en la película de 'Bitelchus' que les concedió por parte del jurado una nota de 18.800 y que a la postre les otorgaría la medalla de oro por delante de equipos contrastados como Pozuelo de Madrid y Areté de Murcia, plata y bronce respectivamente.

En esta ocasión las integrantes del equipo alevín del club La Victoria, Vega Baquerín, Vega del Arco, María Lara, Nahia Lázaro y Sara González; realizaron un ejercicio de lo más preciso colgándose una medalla de oro que esconde grandes dosis de esfuerzo y dedicación.

Este gran resultado continúa la senda marcada el pasado fin de semana por sus compañeras de club en el Torneo Internacional Viravolta celebrado en Santiago de Compostela donde el club La Victoria se hizo con cuatro medallas, tres de oro y una de bronce; y es que los logros nacionales que acumula el club vallisoletano siguen superando cualquier expectativa.

Dos medallas para el Rítmica Boecillo

Buena actuación también la del Rítmica Boecillo Castilla Termal en el Euskalgym, que se hizo hueco entre los mejores clubes de España. Por un lado, su conjunto cadete firmó el mejor ejercicio de la categoría con una puntuación de 20.200 que le reportó la medalla de oro a sus integrantes Paula San José San Segundo, Noa Baruque, Daniela Martín Romo, Nerea Etxegibel y Clara González.

Por otro, el conjunto juvenil quiso unirse a la fiesta con un ejercicio divertido y con gran ejecución que le supuso una puntuación de 20.000 y la medalla de bronce con sus integrantes Noelia García, Nerea Alcalde, Sofía González, Marta Rodríguez e Irene Parro.