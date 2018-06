Kevin Viñuela y Esther Gómez dominan el Triatlón de Grijota

Por tierra, agua y bici. Kevin Viñuela y Esther Gómez cumplieron las expectativas y dominaron con mano de hierro las tres especialidades del Triatlón de Grijota, que ha dado el pistoletazo de salida al Circuito Diputación de Palencia. Los dos ganadores partían como favoritos y marcaron su territorio desde los primero metros en el Canal de Castilla.

Kevin Viñuela, primero en la general masculina, dejó ver gotas de su calidad, esa que le ha convertido en una de las grandes promesas del triatlón nacional. El joven leonés, que llegó a este deporte por casualidad tras recuperarse de una operación de un problema coronario, demostró por qué está en el mejor momento de su carrera. Tras participar con los mejores en la Copa del Mundo de Cagliari, Viñuela decidió acudir a Grijota dentro de su preparación de los nacionales de Aquatlón y Triatlón Sprint en Bañolas, y el de Tricross en Almazán. El leonés impuso un ritmo inalcanzable para sus rivales desde el comienzo en el agua y se sintió muy cómodo a lo largo de todo el recorrido en bicicleta para terminar a un gran ritmo los cinco kilómetros de carrera, la disciplina que suele decidir los ganadores en el mundo del triatlón. Viñuela llegó a meta casi sin esfuerzo tras completar el recorrido en 1.01.03. «No ha tenido nada que ver con el Campeonato de Castilla y León de Zamora, donde tuve que apretar mucho por un error con la bici. Hoy quise marcar las distancias desde los primeros metros en el agua. Luego he ido a ritmo en la bici y he corrido muy relajado. Ha sido un entrenamiento más para esta segunda parte de la temporada. Lo próximo serán los Campeonatos de España con la intención de clasificarme para el Europeo sub 23 y, si las cosas van bien, conseguir un billete para el Mundial», aseguraba Kevin Viñuela tras entrar en la meta.

A sus 23 años, el leonés es ya una estrella nacional en el mundo del triatlón, lo que no impidió que se alegrara enormemente cuando vio entrar a su amigo Diego Gómez en segundo lugar (1.01.39). El joven atleta salió muy bien del agua y aguantó el tirón con la bici para demostrar sus cualidades en la carrera. Aunque no pudo alcanzar a Viñuela sí firmo una gran actuación en tierras palentinas. Por detrás llegó Nicolás Domínguez, que completó el podio gracias a su gran actuación en la carrera (1.02.56).

Aunque para exhibiciones, la que dio Esther Gómez en el agua. La triatleta júnior practica natación desde que era pequeña y eso se nota en cada brazada que da. Consciente de su ventaja, Esther Gómez apretó en el Canal de Castilla para llegar a la bici con algo más de un minuto sobre sus perseguidoras. A partir de ahí, la atleta solo tuvo que sacar a relucir su experiencia para lograr una importante victoria en Grijota (1.09.41). «La carrera se me ha hecho dura por el calor, pero sabía que tenía que coger ventaja en la natación, ya que me encuentro muy bien en las pruebas a contracorriente. Ahora estoy centrada en el Campeonato de España por Autonomías, en el que represento a Castilla y León. Luego será el momento de pensar en el Campeonato de España júnior», aseguraba Esther Gómez al terminar dl Triatlón de Grijota. Segunda fue Esther Rodríguez (1.10.55), seguida de María José García Álvarez.

Promoción

Como el Circuito de Triatlón Diputación de Palencia quiere estar abierto a todos los atletas, la prueba contó también con una categoría de promoción, donde los participantes solo recorrían 250 metros a nado y 2 kilómetros de carrera, por los 750 de natación y 5 kilómetros de la categoría sprint.

En chicos se impuso Frank Jacobsen , entrenador de triatletas, seguido de Ignacio de Blas y Javier Delgado. Por su parte, Ángela María San José fue la primera mujer en cruzar la línea de meta en promoción, seguida de María Revilla, segunda y Eva María Mera, tercera.