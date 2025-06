Daniel Moreno Viernes, 20 de junio 2025, 18:32 Comenta Compartir

La ciudad vuelve a vestirse de gala, y es que, un año más, se disputará el Oysho Valladolid Premier Padel, uno de los torneos más prestigiosos del circuito, y al que acudirán los mejores jugadores del mundo. Además, la bola volverá a ser golpeada en la Plaza Mayor, con una espectacular pista central, uno de los grandes emblemas de la competición.

La competición contará, como no podía ser de otra manera, con Alejandra Alonso, padelista vallisoletana, que se sitúa en duodécima posición del ranking mundial, y que está creciendo a pasos agigantados demostrando un gran potencial con tan solo 19 años.

La propia jugadora hablaba así de la ilusión de jugar en casa: «Estoy con muchas ganas, es un torneo muy especial para mí. Me siento muy afortunada de poder jugar delante de mi familia y amigos. Es una semana para disfrutar todos juntos». Además, reconoce que llega en un gran momento de forma para hacer grandes cosas: «Me encuentro muy bien tanto a nivel físico como mentalmente, el torneo de Roma me ha servido para volver a coger buenas sensaciones y jugar en casa siempre te da esa motivación extra».

En cuanto a la presión que puede ejercer jugar en Valladolid, por no defraudar a quiénes más quieres, Alonso es muy clara: «Siempre está ese pensamiento y ese miedo de hacerlo mal en casa, pero creo que la motivación y las ganas le ganan a ese pensamiento. Es una semana para disfrutar del deporte que me gusta y hacer disfrutar a los míos».

Además, hace muy poco Marta Ortega y ella decidieron separar sus caminos dentro de la pista, y emprendió un nuevo proyecto con Claudia Jensen: «Es una gran jugadora y creo que nos podemos complementar muy bien. Las dos somos jóvenes con ganas de disfrutar y darlo todo. Estoy muy ilusionada y motivada».

Y respecto a la final «soñada» en este Premier Padel Valladolid, Alejandra Alonso tira de orgullo pucelano: «Me gustaría mucho jugar contra Bea Caldera aquí, ya que las dos somos de casa y lo disfrutariamos mucho, tengo una gran relación con ella y sería un sueño vernos a las dos ahí».

Pese a su corta edad, ya sabe lo que es competir al máximo nivel desde hace tiempo, y habla así de todo lo aprendido durante este periodo: «Me ha enseñado muchas cosas, sobre todo a valorar la pequeñas cosas y los pequeños momentos en casa, ya que pasamos mucho tiempo fuera por los viajes. Y también que con trabajo, esfuerzo y sacrificio los resultados llegan».

Y como todo apasionado a cualquier modalidad deportiva, cada uno tiene sus ídolos, y la padelista habla así de su gran referente: «Siempre me he fijado mucho en Paulita (Paula Josemaría Martín), admiro tanto su forma de jugar como su mentalidad y actitud en pista. Me parece que transmite unos valores de admirar y siempre intento aprender de ella».

En estos últimos años la evolución del pádel en España, y en todo el mundo, es innegociable, y Alonso valora esta progresión muy positivamente: «Ha crecido mucho en poco tiempo. Cada vez hay más nivel y es más difícil ganar partidos, pero creo que es algo muy bueno para nuestro deporte. Seguro que seguirá creciendo, ya que es una modalidad muy atractiva y que a la gente le suele enganchar bastante».

En cuanto a sus sueños y metas, la jugadora va más allá: «Intento disfrutar del camino y crecer como jugadora y como persona. Dar el máximo de mí en cada partido y entreno, e intentar ser la mejor jugadora que pueda ser». Y respecto a sus posibilidades de llegar alguna vez a ser número 1 fue contundente: «Si tiene que llegar llegará, pero hay que trabajar mucho para ello», sentenció.