Atletismo Héctor López y Alicia Diago vuelan en el barro Héctor López, primero por la derecha con el dorsal 1, encabeza el grupo nada más tomar la salida. / M. Moras Los dos corredores palentinos se proclaman campeones en la sexta edición del trail 'Los tres cerros' LÍA Z. LORENZO Palencia Domingo, 11 noviembre 2018, 14:33

El viento y el barro llevaron al límite a los corredores de montaña que se atrevieron a correr la sexta edición del trail 'Los tres cerros palentinos' bajo la atenta mirada de El Cristo. Allí Héctor López, que repetía victoria, y Alicia Diago volaron bajo las nubes para llevarse la victoria. Héctor López, que no pudo batir el récord de la prueba que el mismo impuso la pasada temporada al parar el crono en 53:51, apretó en el último tramo para subirse al primer cajón del podio y disfrutar con sus vecinos en la última bajada de la carrera. «Me he encontrado muy bien, aunque arriba había mucho barro y he tenido una pequeña caída. Pero conozco el circuito, había venido los últimos días y sabía dónde tenía que atacar», aseguraba Héctor al finalizar la prueba tras reconocer que había corrido muy rápido la parte final. «Sabía que tenía que salir rápido, pero también que tendría que apretar en la bajada para sacar suficiente ventaja al siguiente. Así que es lo que he hecho», aseguraba nada más cruzar la línea de meta.

Eso sí, el joven atleta palentino no pudo batir su propio récord y en esta sexta edición dejó el crono en 55:09. Tras él llegaron Félix Huerta, que fue segundo con un tiempo de 59:12 y Alexander López, tercero con 59:25. Ambos mantuvieron un bonito pulso en una bajada que exige técnicamente y al final Huerta consiguió abrir un pequeño hueco para llegar a la meta segundo.

En categoría femenina también hubo una atleta que dominó la prueba desde el principio. Alicia Diago (1:05:16)se alzó con el triunfo tras conservar en la subida y arriesgar en la bajada. «Las carreras de montaña son duras y hay que saber cuándo apretar y cuándo tienes que levantar el pie del acelerador. Algunas cuestas las he subido andando y luego he acelerado. Lo cierto es que me he encontrado muy cómoda porque no ha llovido. Había barro en la parte de arriba y si hubiera caído agua habríamos sufrido mucho más», comentaba la ganadora. La segunda clasificada en categoría femenina fue Patricia Sangrador, mientras que el podio lo completó Rosa María Bayón. Esta sexta edición de 'Los tres cerros' ha vuelto a demostrar que las carreras de montaña están de moda.