Hecher Sosa se convierte en el quinto español en llegar a la UFC

Las artes marciales y las MMA cada vez encuentran mayor representación española en un deporte que está en constante crecimiento. Prueba de ello ocurrió la madrugada del miércoles con Hecher Sosa como protagonista, ya que obtuvo su ansiado contrato con la UFC tras derrotar a Mackson Lee en la sexta edición de las Contender Series. El combate se resolvió a los puntos por decisión unánime y el luchador canario logró vencer a un oponente que estaba invicto para establcer su 14-1 personal. El triunfo tuvo un componente emocional, ya que Sosa perdió a su padre el día del pesaje y le dedicó su ansiado sueño, una gesta que ya anticipó que lograría por él.

Esta actuación convierte al peleador canario en el quinto español en aterrizar en la compañía de Dana White, la más grande del mundo de las artes marciales. Sosa se une a los hermanos Topuria, Joel Álvarez y Dani Bárez como miembros de UFC y buscará construir un legado como hizo el primero de ellos.

La compañía española de artes marciales mixtas, WOW, que está impulsada por Ilia Topuria, tiene como campeón de peso gallo a Sosa, que ha logrado parte de su trayectoria gracias al impulso del hispanogeorgiano. Los españoles que ya estaban en UFC llegaron mediante un ranking o méritos obtenidos en otras disciplinas. En el caso de Bárez, su futuro está en el aire al no tener un gran desempeño en las dos peleas que tuvo, pero tanto los hermanos Topuria como Álvarez tienen todavía mucho futuro por delante.

Diez años de intentos

Para Sosa este éxito se produce algo tarde, ya que fueron más de 10 años de intentos; muchos le decían que era imposible, pero él no se rindió. Esta mentalidad, sumada a las circunstancias personales que envolvían la pelea, convencieron a Dana White. «Respeto muchísimo tu fortaleza. Te voy a dar la oportunidad de que le demuestres a tu familia y a la gente de lo que eres capaz en la UFC. La vida puede ser muy dura y ponerse muy fea, pueden pasar cosas muy malas, pero no todos son capaces de superarlo así», declaró el dueño de la compañía al final del evento.

De todos los españoles presentes, el 'Guanche Warrior' es el primero que llega a la compañía mediante la vía del Contender Series. Esta modalidad consiste en un evento dirigido por Dana White en el que los peleadores con mejor desempeño esa noche obtienen un contrato con la UFC. Este miércoles obtuvieron dicha firma junto a Sosa, Iwo Baraniewski, Tommy Gantt y Cody Chovancek, de entre los diez luchadores que combatieron.

