Goleadas del Caja Rural CPLV y Panteras en Canterac

El Norte Valladolid Domingo, 5 de octubre 2025, 12:45 Comenta Compartir

El Polideportivo Canterac disfrutó de dos goleadas de los principales equipos del CPLV. Ambos sacaron todo su arsenal en sendos encuentros dominados de principio a fin por las escuadras locales. El Caja Rural CPLV sumó los tres puntos gracias al contundente 9-0 ante el HC Castellón mientras que el Caja Rural Panteras lo hizo con un 8-2 frente al Angels Sagunto.

El Caja Rural CPLV disfrutó de un completo partido ante una escuadra siempre combativa y que suele generar muchos problemas a sus rivales, el HC Castellón. Pese a la baja de Dusan Cantabrana, los dirigidos por Andrés Portero monopolizaron la posesión desde el arranque del duelo, aunque no aprovecharon sus primeras llegadas para abrir el marcador. Fue en el minuto 9 cuando lo hicieron por medio de Dani Díez. El capitán cruzó la pista de lado a lado para batir con sutileza la portería de Joan Traver. El control siguió siendo local aunque hubo que esperar para los dos siguientes goles. El 2-0 de Darío Pascual, tras aprovechar un rechazo del portero tras buscar el pase a Arturo Contreras, y el 3-0, a tres segundos del descanso de Daniel Pérez, de tiro cruzado.

El encuentro estaba encarrilado y acabó de decantarse en el arranque de la segunda mitad, con las dianas de Dani Díez y Arturo Contreras. El resto del duelo sirvió para ver los goles de Nico Díez, Pedro Jaime Galván y otros dos de Darío Pascual y Dani Díez, y para que Iker Carranza siga sumando minutos en la portería.

Ampliar Foto: Alfonso Pelayo Zaera

Por su parte, al Caja Rural Panteras le costó abrir el marcador ante un encerrado Angels Sagunto. Las de Ángel Ruiz dominaron desde el pitido inicial, con llegadas claras pero tardaron 14 minutos en poner el 1-0. Eso sí, en una jugada con un pelín de suerte, ya que el disco acabaron introduciéndoselo las valencianas en su portería tras un lanzamiento de la benjamina Inés Carrasco, de tan solo 14 años. Antes, muchas llegadas ante un equipo que solo buscó sorprender a la francesa Lea Dablainville, esta jornada bajo palos en el CPLV, desde lejos.

Tras el 1-0, no cambió el decorado, aunque con un poco más de acierto porque Ana Sierra hizo el 2-0 tres minutos después. l descanso se llegó con ese marcador a pesar de los 22 lanzamientos locales por los 4 de las visitantes. La segunda parte siguió con el mismo guion. Las Panteras mandando y con ocasiones pero sin acierto. Ni con una más en dos superioridades. Pero la insistencia tuvo premio en la recta final, con cuatro goles casi consecutivos. Primero Ainara Carranza tras asistencia de Inés Ruiz, luego con dos zambombazos de la propia Inés, más un tanto de Sonia Abón. Las valencianas lograron el gol de la honra en una contra, tras parada de Lea, por medio de Marlen Wanger. La goleada la redondearon Paula Prado y Marta Pérez antes del 8-2 en otra contra de Paula Luque.