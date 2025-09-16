El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La representación española en la competición celebrada en Italia.
Hípica

España se cuelga la plata en el Campeonato de Europa de TREC 2025

Destacada actuación de los jinetes y amazonas de Castilla y León

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:37

Las instalaciones del Centro Militare di Equitazione e Montelibretti, en Roma (Italia), acogieron los últimos días el Campeonato de Europa de TREC 2025. Una prueba con representación y éxito del combinado español, ya que se colgó la medalla de plata por equipos en categoría Jóvenes Jinetes y Absoluto, a lo que hay que añadir tres medallas a título individual: dos platas en juniors y un bronce en jóvenes jinetes.

El papel de los jinetes y amazonas de Castilla y León ha sido clave. En el equipo Absoluto, medalla de plata, formaban parte del mismo el abulense Agustín Fernández Hidalgo con 'Top'az Des Jordils' y los vallisoletanos Anastasia Lugán Sánchez con 'Gispy de Behel' y Javier Muelas Rodríguez con 'Brigar A'zaine'.

En el equipo de Jóvenes Jinetes, medalla de plata, formaba parte del mismo el abulense Daniel Martín Galindo con 'Tetin Vites'.

A nivel Individual, Medallas de Plata en Juveniles para los vallisoletanos Miguel Martín Rodríguez con 'Bohemia Novo 50%' y Lola Clavero Pérez, con 'Flash'.

