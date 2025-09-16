España se cuelga la plata en el Campeonato de Europa de TREC 2025

El Norte Valladolid Martes, 16 de septiembre 2025, 19:37 Comenta Compartir

Las instalaciones del Centro Militare di Equitazione e Montelibretti, en Roma (Italia), acogieron los últimos días el Campeonato de Europa de TREC 2025. Una prueba con representación y éxito del combinado español, ya que se colgó la medalla de plata por equipos en categoría Jóvenes Jinetes y Absoluto, a lo que hay que añadir tres medallas a título individual: dos platas en juniors y un bronce en jóvenes jinetes.

El papel de los jinetes y amazonas de Castilla y León ha sido clave. En el equipo Absoluto, medalla de plata, formaban parte del mismo el abulense Agustín Fernández Hidalgo con 'Top'az Des Jordils' y los vallisoletanos Anastasia Lugán Sánchez con 'Gispy de Behel' y Javier Muelas Rodríguez con 'Brigar A'zaine'.

En el equipo de Jóvenes Jinetes, medalla de plata, formaba parte del mismo el abulense Daniel Martín Galindo con 'Tetin Vites'.

A nivel Individual, Medallas de Plata en Juveniles para los vallisoletanos Miguel Martín Rodríguez con 'Bohemia Novo 50%' y Lola Clavero Pérez, con 'Flash'.