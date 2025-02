La durísima carta de dimisión de Isabel García al frente de Salvamento y Socorrismo

Juan J. López Valladolid Jueves, 13 de febrero 2025, 16:41 Comenta Compartir

La vallisoletana Isabel García Sanz dejará la presidencia de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo después de veinte años como máxima dirigente de la entidad deportiva.

La profesional pucelana se marcha tras la promesa de que no se presentaría a la reelección si el Consejo Superior de Deportes, al que acusa de «bloqueo», no apoyaba la participación de la selección española en el Europeo júnior de Alemania en junio. Este mismo mensaje se lo trasladó también a la actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría.

García carga contra la administración del deporte en España. «La gestión política del deporte en España se ha instalado en el trumpismo, la mentira, el bulo y la desinformación» y denuncia irregularidades del CSD en la tramitación de las subvenciones.

En una carta publicada este jueves, García Sanz afirma que el CSD «solo da pasos para la desaparición del mundo federado», «o al menos, de las federaciones que no sirven a sus objetivos políticos, en el sentido más ruin del término», y mantiene que haber denunciado esas irregularidades ha perjudicado a su federación, que está en el nivel más bajo de subvención ordinaria.

La hipocresía con la DANA

«La falacia y la hipocresía institucional nos ha llevado a situaciones tan malévolas como impedir por parte del CSD que la Federación apruebe ayudas a nuestros tres clubes afectados por la dana del 29 de octubre pasado en Valencia, tan fraude político como el que aún no se sepa nada de los dos millones prometidos en subvenciones para el deporte dañado por el desastre de la Comunidad Valenciana, no solo por Rodríguez Uribes sino también por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez», señala

Isabel García apunta que las palabras de la ministra «de no dejar a nadie atrás, de tener el deporte español como bandera de igualdad o el apoyo al empoderamiento de la mujer y a todos los deportistas que contribuyen a engrandecer la marca de país» son «conceptos tan manidos y falaces como alejados de la realidad». «Es el mejor ejemplo de que la gestión política del deporte en España se ha instalado en el trumpismo, la mentira, el bulo y la desinformación», añade.

También lamenta la falta de atención a las medallas de sus deportistas en Campeonatos de Europa por parte de quien «ha destinado 17 millones de euros a un programa que excluye a las federaciones no olímpicas o consideradas no mediáticas y 6,5 millones en una protección social en el fútbol femenino y aficionado, lo que dicho en román paladino es pagar a los clubes las cuotas empresariales de la Seguridad Social de sus deportistas y técnicos».«Estoy orgullosa de haber liderado un proyecto de profunda transformación... de expansión, de proyección y de futuro que ha posibilitado crecer y consolidarse un deporte que en 2004 estaba condenado a desaparecer por el poco honorable uso de los recursos que se había hecho antes de mi llegada a la Presidencia. Veinte años después, gracias a las personas que me han acompañado y a mucho sacrificio se ha erradicado todo eso», añade tras recordar que entre 2014 y 2023 su federación aumentó un 82,73% sus recuros propios, casis seis veces más que la media.

