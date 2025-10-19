El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hockey en línea

Dos nuevos triunfos para Caja Rural CPLV y Panteras

El equipo masculino se trabajó los tres puntos en el derbi regional en Aranda (4-5), mientras que el femenino goleó en el duelo provincial en Íscar (0-10)

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 19 de octubre 2025, 15:47

Comenta

Dos de dos en un nuevo fin de semana de hockey línea de Élite. En el regreso de la competición, el CPLV celebró pleno de victorias de sus principales equipos. El Caja Rural CPLV se tuvo que trabajar la suya en su visita al Erizos Rudos Aranda (4-5), mientras que el Caja Rural Panteras goleó en el derbi provincial en Íscar a las Lobas-Granja Pinilla (0-10).

Tres goles de Dani Díez parecieron decantar el duelo regional de la Liga Élite masculina en Aranda. El capitán adelantó al Caja Rural CPLV a los 39 segundos en una gran jugada individual, repitió a los 13 minutos con un lanzamiento lejano y puso el 0-3, en una superioridad, en la recta final de la primera parte. Pero en El Prado de Aranda no se puede cantar victoria y el Erizos Rudos llegó a igualar la contienda en la segunda parte con dos tantos seguidos de Bern Más, otro de Glenn Venin y un cuarto de Sergio García, que dejaron en nada el triplete de Dani y el gol de Dusan Cantabrana, en una gran jugada nacida en la defensa. Pero el ex de Aranda quería más en su vuelta a las pistas tras superar una lesión e hizo el definitivo 4-5 a los diez segundos de ese 4-4 tras un robo del disco. Quedaban 12 minutos y el CPLV supo llevarse los importantes puntos para seguir entre los mejores.

Como sigue el Caja Rural Panteras gracias al 0-10 en Íscar. Las pucelanas abrieron pronto el marcador, por medio de Tamara Vaidean, que puso en franquicia a sus compañeras con dos goles, ambos antes del minuto 2 del encuentro. A partir de ahí, las Panteras encontraron más huecos e intensificaron su dominio, logrando aumentar la renta por medio de la propia Tamara, que firmó su particular triplete en el minuto 6, de Elisa Díez, Sonia Abón, Inés Carrasco e Irati González antes del descanso (0-6). Tras el paso por vestuarios, Irati repitió y se unieron a la fiesta Ainara Carranza y de nuevo Sonia Abón, con dos dianas más hasta el 0-10 final.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Banderas brinda por la felicidad de su hija Stella y desvela por qué eligieron Valladolid para la boda
  2. 2

    Las anécdotas de la boda de Stella del Carmen: de la carta para Banderas a la locura por Dakota Johnson
  3. 3

    Stella del Carmen se hace esperar para su blindada boda en Valladolid
  4. 4

    El gimnasio de la antigua Lauki, una avenida y una promoción de 179 viviendas cosen Los Viveros con Valladolid
  5. 5 Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid
  6. 6 Detenido por dar un puñetazo en la cara «sin mediar palabra» a un joven en una discoteca de Valladolid
  7. 7

    Qué se puede ver en la Casa Museo de Miguel Delibes en Valladolid
  8. 8 El reto del Valladolid aéreo: ¿eres capaz de identificar tu calle vista desde el cielo?
  9. 9

    Así son los remontes que el PP quiere para el casco histórico de Segovia
  10. 10

    María Vetican: «Valladolid no me parece la ciudad más pet friendly, he estado en otras que le dan mil vueltas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dos nuevos triunfos para Caja Rural CPLV y Panteras

Dos nuevos triunfos para Caja Rural CPLV y Panteras