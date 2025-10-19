Dos nuevos triunfos para Caja Rural CPLV y Panteras

El Norte Valladolid Domingo, 19 de octubre 2025, 15:47 Comenta Compartir

Dos de dos en un nuevo fin de semana de hockey línea de Élite. En el regreso de la competición, el CPLV celebró pleno de victorias de sus principales equipos. El Caja Rural CPLV se tuvo que trabajar la suya en su visita al Erizos Rudos Aranda (4-5), mientras que el Caja Rural Panteras goleó en el derbi provincial en Íscar a las Lobas-Granja Pinilla (0-10).

Tres goles de Dani Díez parecieron decantar el duelo regional de la Liga Élite masculina en Aranda. El capitán adelantó al Caja Rural CPLV a los 39 segundos en una gran jugada individual, repitió a los 13 minutos con un lanzamiento lejano y puso el 0-3, en una superioridad, en la recta final de la primera parte. Pero en El Prado de Aranda no se puede cantar victoria y el Erizos Rudos llegó a igualar la contienda en la segunda parte con dos tantos seguidos de Bern Más, otro de Glenn Venin y un cuarto de Sergio García, que dejaron en nada el triplete de Dani y el gol de Dusan Cantabrana, en una gran jugada nacida en la defensa. Pero el ex de Aranda quería más en su vuelta a las pistas tras superar una lesión e hizo el definitivo 4-5 a los diez segundos de ese 4-4 tras un robo del disco. Quedaban 12 minutos y el CPLV supo llevarse los importantes puntos para seguir entre los mejores.

Como sigue el Caja Rural Panteras gracias al 0-10 en Íscar. Las pucelanas abrieron pronto el marcador, por medio de Tamara Vaidean, que puso en franquicia a sus compañeras con dos goles, ambos antes del minuto 2 del encuentro. A partir de ahí, las Panteras encontraron más huecos e intensificaron su dominio, logrando aumentar la renta por medio de la propia Tamara, que firmó su particular triplete en el minuto 6, de Elisa Díez, Sonia Abón, Inés Carrasco e Irati González antes del descanso (0-6). Tras el paso por vestuarios, Irati repitió y se unieron a la fiesta Ainara Carranza y de nuevo Sonia Abón, con dos dianas más hasta el 0-10 final.