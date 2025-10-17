Derbi atractivo entre CPLV y el Lobas-Granja Pinilla de Íscar

El Norte Valladolid Viernes, 17 de octubre 2025, 13:41 Comenta Compartir

Tras el descanso de las competiciones del pasado fin de semana, vuelven las principales ligas del hockey en línea nacional. Y lo harán con dos derbis para el Caja Rural CPLV y el Caja Rural Panteras. El equipo masculino se desplazará hasta la localidad burgalesa de Aranda de Duero, donde se medirá el sábado (20.00 horas) al Erizos Rudos; mientras que el femenino jugará, también el sábado (19.00 horas), en Íscar ante el Lobas-Granja Pinilla en el duelo vallisoletano de la Liga Iberdrola.

El Caja Rural CPLV ocupa la tercera plaza después de las tres primeras jornadas disputadas, con dos triunfos y una sola derrota. Este sábado afrontará una de esas jornadas complicadas, por el rival y la pista a la que tendrá que adaptarse. En El Prado espera un Erizos Rudos que perdió su primer encuentro en casa, pero se resarció ganando en Castellón. Los burgaleses siguen contando con Dani Collantes, ex del CPLV, en sus filas; a las que se han unido los franceses Glenn y Angus Venin, el año pasado en Valladolid; como Alejandro Esgueva. Por contra han perdido a Pau Campuzano, Manel de la Cruz, Andrés Esgueva y Daniel Benito. Precisamente para este último será un encuentro muy especial, ya que regresa con el cuadro pucelano a la que había sido su casa hasta la campaña pasada. Con la posibilidad del regreso de Dusan Cantabrana, tras recuperarse de su lesión, los de Andrés Portero buscarán la primera victoria lejos de Canterac, en una pista donde el último curso ganaron por 1-2.

Por su parte, el Caja Rural Panteras, segundo clasificado, tendrá un encuentro muy especial en el Recinto Ferial de Íscar, donde se medirá al Lobas-Granja Pinilla. Las iscarienses lograron la permanencia en el 'play-out' la pasada campaña y mantienen prácticamente el mismo bloque, con Sara García, Nuria Represa o la jugadora-entrenadora Laura Alvarado, entre otras, en sus filas. Ángel Ruiz se llevará a todas las habituales para este derbi provincial de la competición.