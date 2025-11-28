Doble desplazamiento del CPLV a Tres Cantos

El Norte Valladolid Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:56 Comenta Compartir

El Caja Rural CPLV y el Caja Rural Panteras afrontarán un doble desplazamiento a Tres Cantos este fin de semana, en la novena jornada de la Liga Élite masculina y la Liga Iberdrola. Los dos equipos vallisoletanos se encuentran en puestos de 'play-off' por el título y no quieren salir de ellos en esta recta final de la primera vuelta.

El primero en saltar a la pista del Polideportivo Laura Oter será esta vez el Caja Rural CPLV, que viajará con la duda de Dusan Cantabrana, al que se espera recuperar para el encuentro tras una semana en la que se ha perdido varios entrenamientos. Andrés Portero se llevará la habitual citación de jugadores de las últimas semanas. Ubicado en la cuarta plaza, el Caja Rural CPLV visitará a un Tres Cantos que la pasada temporada lo pasó mal pero que en esta ya ha sumado dos triunfos en su feudo, ante el Metropolitano y el Castellón. Con dos vallisoletanos en sus filas, Guille Jiménez y David Pérez, los madrileños siempre conforman un bloque complicado de superar en su pista.

El Caja Rural Panteras tendrá que esperar al domingo (13:00 horas) para jugar en la pista de su inmediato seguidor, un Tres Cantos al que aventaja en 5 puntos. Con Andrés Portero en el banquillo, el equipo vallisoletano se desplazará con una convocatoria más corta de lo habitual ya que el filial tiene sede de la Liga Oro femenina en Valencia, con lo que las más jóvenes irán con el segundo equipo. En la pista del Laura Oter, las madrileñas aún no han perdido. Con Minerva Moya, Andrea Merino y Beatriz Arméndariz como principales referencias, el cuadro madrileño también suele hacerse fuerte en su feudo. Las vallisoletanas, por su parte, tratarán de asaltar el liderato, ahora a tres puntos, en función de otros resultados.