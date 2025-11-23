Pleno del CPLV y Panteras en Canterac

El Norte Valladolid Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:56 Comenta Compartir

Pleno de victorias del Caja Rural CPLV y el Caja Rural Panteras en un intenso fin de semana de hockey línea en el polideportivo Canterac. El cuadro masculino tuvo que esperar a la prórroga para imponerse al Espanya y lo hizo con gol de oro de Dusan Cantabrana (5-4) para colocarse a dos puntos de la segunda plaza. Posición que ocupa el femenino, empatado a puntos con Skulls, tras ganar sus dos compromisos contra el CDE Patinaje Línea Madrid (0-7) y el Tucans (4-1).

El encuentro más emocionante lo protagonizaron el Caja Rural CPLV y un Espanya que siempre da un plus en Canterac. Los vallisoletanos cogieron una renta importante con un 3-0 tras un zambombazo desde el medio del campo de Dani Díez a los 11 minutos; un robo de Gabriel Fernández saldado con gol de revés a los 13; y un buen remate del propio Gabriel a los 15. Y no fueron más por la buena actuación del portero italiano Francesco Colucci. Pero en apenas 30 segundos, los mallorquines recortaron distancias con tantos del checo Mikulas Skoupy y de Álvaro Pons. Así se llegó al intermedio. Y tras este, el Espanya puso las tablas, tras un par de expulsiones por bando, por medio de Toni Bandé, aprovechando un disparo a la valla. Con 3-3, el CPLV siguió chocándose contra Colucci, sin aprovechar los power-play. Y su rival le dio la vuelta al marcador, con el 3-4, con gol de Samuel Cidade en una contra a 9 minutos del final. Tocaba volver a igualar la contienda y, aunque costó, llegó por medio de Pedro Jaime Galván con 120 segundos por jugarse. No pasó nada más y el punto bonus se jugó en una prórroga en la que Dusan Cantabrana acertó con un duro lanzamiento (5-4), parecido al primer gol de Dani Díez, a 11 segundos de los penaltis.

El fin de semana lo abrieron las Panteras con una goleada en su partido aplazado ante el CDE Patinaje Línea Madrid. Las vallisoletanas dominaron de principio a fin. A pesar de ello, en la primera parte solo anotaron un gol, por medio de la capitana, Ana Sierra, con una bonita acción por detrás de la portería. En la segunda cayeron el resto de tantos, obra de Inés Carrasco, Inés Ruiz (2), Irati González, Elisa Díez y Ana Sierra.

Las vallisoletanas sumaron el dos de dos gracias a otra victoria, esta vez ante el Tucans. Ésta empezó a fraguarse a los 7 minutos, con un buen gol de Elisa Díez. Pese a que las catalanas igualaron cerca del descanso, por medio de Julia Marcet, el Caja Rural Panteras supo jugar sus bazas en la segunda mitad, con dos dianas de Inés Ruiz, el segundo tras una gran parada de Laura López de Ochoa para evitar el empate; y una más de Ainara Carranza. Las pucelanas empatan con el Skulls Almássera en la segunda plaza.