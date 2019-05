David Llorente y David Burgos formarán parte del equipo nacional Nuevo éxito para el piragúismo segoviano.. / El Norte Tras la finalización de las pruebas de selección, los dos piragüistas segovianos estarán con España en los próximos compromisos internacionales EL NORTE Segovia Domingo, 5 mayo 2019, 12:12

David Llorente y David Burgos formarán parte del equipo nacional de Slalom 2019 al conseguir plaza tras la finalización de las pruebas de selección celebradas en estos últimos diez días en las localidades de La Seu D'Urgell (Lleida) y la francesa de Pau.

Finalizan las pruebas de selección que han servido para conformar los equipos nacionales de slalom 2019 en las categorías júnior, sub 23 y sénior absoluto, que representarán a España en los próximos compromisos internacionales del Campeonato del Mundo y de Europa en la categoría júnior y sub 23 y en las diversas pruebas de Copa del Mundo y Campeonato de Europa Absoluto en la presente temporada.

Tras la celebración, junto con los componentes de la federación francesa, de la primera fase que tuvo lugar en la localidad de Ilerdense de La Seu D'Urgell con dos pruebas y que han concluido en la localidad francesa de Pau con la celebración de las dos últimas mangas para conformar unas pruebas de selección en la que contaban las tres mejores mangas, el palista del Club Río Eresma David Burgos conseguía una de las tres plazas que conformarán el equipo nacional sub 23 en la modalidad C-1, mientras que el otro palista del club local, David Llorente conseguía brillantemente la plaza en La modalidad K-1 tanto para el equipo nacional sub 23 como para el equipo nacional absoluto. «Muy contento al conseguir por tercer año consecutivo la plaza para el equipo nacional absoluto y sub 23. Han sido dos semanas duras pero ha merecido la pena», comentó Llorente.

Así tras la finalización de estas pruebas de selección quedarán definitivamente conformados los equipos nacionales de Slalom que representarán a España en las próximas competiciones internacionales que tendrán en esta temporada 2019.

Esta prueba ha puesto de manifiesto el buen momento de forma en el que se encuentran los piragüistas segovianos del Club Río Eresma al conseguir clasificar a dos de ellos para formar parte del equipo nacional.