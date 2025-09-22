El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una acción de uno de los encuentros disputados en el Club La Raqueta.
Pádel

Cataluña y Madrid, campeones de España de pádel de menores

Castilla y León cayó en la ronda de cuartos en ambas competiciones, para terminar en quinta posición en el torneo femenino y sexto en el masculino

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:02

Tres días de intensidad, grandes partidos, interesantes duelos y ya tenemos campeones del Nacional de Selecciones Autonómicas de menores de pádel, en categoría infantil. Cataluña se llevó la primera posición en la competición masculina, por delante de Andalucía, mientras que Madrid se hizo con el oro femenino, tras superar también al combinado andaluz. Un torneo que se celebró de forma simultánea en las más de 15 pistas habilitadas en el Club Ciudad de la Raqueta y en el Club The Player.

Por lo que se refiere al Campeonato de España masculino, Cataluña derrotó a Andalucía en la final por 2-1. El dúo Pedro González/Marcel Font vencieron por 6-3 y 6-4 a Juan Zamora y Abraham Muñoz. Mientras, Hugo Estébanez y Dani Docampo ganaron 6-3, 6-7 y 6-1 a la pareja Alberto Lastortres e Iban del Águila. El único punto del combinado andaluz llegó con la pareja Leo Cano y Gonzalo Salido, tras vencer a Martí Behres y Asier Estébanez por un doble 7-5.

Mientras, la selección de Madrid se hizo con la medalla de bronce tras derrotar a Baleares por 2-1. Izan Ranera y Manuel Huete cayeron 3-6 y 4-6 con Alonso Calvache y Llorenç Riera. Álvaro Bartolomé e Iker Zamora vencieron a Biel Gallar y Aleix baquero por un doble 6-2 y, por último, Christian Guerrero y Samuel Delgado superaron a Ian García y Hugo Álvarez por un doble 6-3.

Por lo que se refiere a la actuación de Castilla y León masculino, el combinado regional terminó en sexta posición en un campeonato donde, tras disputar la fase previa, caía en cuartos con el nuevo campeón, Cataluña, por 1-2. Sergio Tierno y Guillermo Fernández perdieron 7-6, 4-6 y 2-6 con Pedro González y Marcel Font. Diego Mantecón y Javier Merino cedieron 5-7 y 1-6 ante Hugo Estébanez y Dani Docampo, mientras que Diego Rivas y Marco Ajenjo vencieron 5-7, 6-2 y 7-6 a Asier Estébanez y Aitor Torres.

En la fase de consolación Castilla y León superó a Aragón por 2-1 y cayó frente a Extremadura por 1-2 para terminar en esa sexta posición. En segunda categoría el campeón fue Valencia, por delante de Murcia, Canarias y Navarra

Gana Madrid en féminas y Castilla y León termina quinta

Por lo que se refiere a la competición femenina, el título nacional fue para Madrid, tras vencer en la final a Andalucía por 2-1. Lucia Dionisio y Jimena Díaz ganaron a Claudia Ordoñez y Nerea Guerrera por 6-4, 3-6 y 7-6. Covadonga Verdejo y Paula Ferrán perdieron con Susana Martin y María Delgado por 4-6, 7-6 y 2-6 y, por último, la pareja Carlota Lamas y Valeria García se imponen a Elena Herrera y Valeria Prado por 2-6, 6-1 y 6-4.

Valencia se hizo con la tercera plaza tras superar 2-1 a Cataluña. Daniela Valiente y María Mora cayeron con Andrea Ustero y Alba Vázquez por 2-6 y 3-6. Mar Munera y María Martínez ganaron a Ariadna Valls y aina Valls por 4-6, 6-4 y 6-3. Por último, Ornella Beltramino y Naira Martí ganaron a Mar García y Claudia Ferrer por 6-3 y 6-2.

En la actuación regional, Castilla y León perdió en cuartos con Andalucía por 0-3. Patricia Román y Ángela Lorenzo cayeron ante Gema Flores y Nerea Guerrero por 7-5, 3-6 y 1-6. Paula Bartolomé y Carla Águila cayeron con Claudia Ordoñez y María Delgado por 6-4 y 6-2. Además, Alejandra Frutos e Isabel Álvarez cedieron ante Marta Ortiz y Valeria Prado por 1-6 y 0-6.

En la fase de consolación, Castilla y León se alzó con la quita plaza después de superar a Extremadura por 2-1 y a Canarias por 2-1. En segunda categoría, el título fue para Baleares, seguido de Aragón, Cantabria y Asturias.

