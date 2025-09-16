El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Mayte Martínez, Victoria Barcina, y Diego García, en la presentación de la prueba.
Pádel

Valladolid acoge por primera vez el Campeonato de España de selecciones autonómicas de menores

La competición se celebra desde el viernes 19 con 500 jugadores en 18 pistas habilitadas en los clubes La Raqueta y The Players

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:20

El Campeonato de España de selecciones autonómicas de menores de pádel llega esta semana a Valladolid, un torneo que reunirá a las 17 selecciones regionales y a más de 500 jugadores de toda España con 18 pistas en juego repartidas entre los clubes La Raqueta y The Players. La competición dará comienzo el viernes 19 por la tarde y se prolongará hasta el domingo 21 a mediodía.

«Estarán los mejores menores de nuestro país, lo que significa que estarán los jugadores con clara proyección a ser profesionales. Seguro que serán encuentros de auténtico vértigo y realmente merecen la pena. La entrada es gratuita los tres días de competición», asegura Victoria Barcina, presidenta de la Federación de Pádel de Castilla y León.

Por su parte, el director técnico de la Federación, Diego García, señala que es «la primera vez que un evento de menores recala en Valladolid. Parecía complicado traer un campeonato de estas características, por la infraestructura que necesita, pero finalmente pudimos juntar varias instalaciones y conseguir 18 pistas que estarán disponibles desde el viernes por la tarde hasta el domingo a las 2 de forma ininterrumpida», destaca, calificando el torneo como sel gundo más importante de cuántos se celebran en Valladolid tras el que tiene lugar en junio en la Plaza Mayor.

Los participantes desfilarán en la mañana del viernes, desde las 15:15h, desde la Plaza de Zorrilla para concluir en la Plaza Mayor.

