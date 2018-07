Calidad suprema en el triatlón de Dueñas

Hay días que todo va rodado en el triatlón. Que el cuerpo responde, que no hay ningún problema en la natación, ni el segmento en bicicleta, ni en el tramo a pie. Hay días, que, simplemente, se disfruta y mucho de este deporte. Pues una tarde de esas, en la que sale todo como se había planificado, la vivieron ayer el vasco Xabier Tijero y la vallisoletana Inés Rodríguez.

Y es que desde que se pusieron el gorro para zambullirse en las aguas del Canal de Castilla a su paso por Dueñas, estos dos devoradores de todos los segmentos se olvidaron de sus competidores y se llevaron el primer puesto, tras su particular contrarreloj.

Amenazaba lluvia en la tarde de ayer en Dueñas. Parecía que el agua, y no solo el del Canal de Castilla, iba a ser el protagonista sorpresa. Finalmente apareció tímidamente en el final de la prueba, pero dejó unas temperaturas perfectas para la práctica de esta modalidad.

Marta Moras

Arrancaban primero las féminas. A favor de corriente iban nadando los 750 metros con escasa distancia entre todas las participantes, aunque la vencedora final de la prueba empezaba a despegarse brazada a brazada. De esta forma, la vallisoletana, ayudada por el alcalde de Dueñas, Miguel Ángel Blanco (ayudó a todos los triatletas a salir del agua), emprendía su marcha en solitario en el segmento en bicicleta por los alrededores de la localidad palentina. Por detrás, a cuentagotas, las rivales de la vallisoletana intentaban darle caza, aunque veían cómo Rodríguez se empezaba a distanciar paulatinamente. De hecho sus compañeras en el podio, Silvia Ruiz y Marta Martín, no realizaron un extraordinario segmento a nado y tuvieron que remontar en los más de 20 kilómetros del tramo en bicicleta y en los 5 kilómetros a pie.

«He tenido que competir toda la prueba sin referencias de mis rivales, aunque nunca he mirado hacia atrás» Xabier Tijero

A pesar de unos buenos últimos tramos, las vallisoletanas no pudieron acercarse a su compatriota y se tuvieron que conformar con la segunda y tercera plaza, respectivamente. «Desde los primeros metros he estado en primera posición. En la natación he tirado de brazos, para que luego no pesaran las piernas. En la bici, he dado todo para mantener la distancia, aunque en la carrera, mi segmento más flojo, he tenido que sufrir para mantenerme en primera posición», señaló ayer exhausta la ganadora de la prueba, que paró el crono con un tiempo de (1:35:07).

En la modalidad masculina, el vasco Xabier Tijero, al igual que Inés Rodríguez, no tuvo rival y simplemente se preocupó de controlar su ritmo para terminar la prueba con una marca de 1:13:36. A menos de un minuto, diferencia que manejó a lo largo de todo el triatlón el vasco, entró en la línea de meta Mikel Otaegi, que remontó en los segmento de bici y carrera, pues en el tramo de natación salió en decimocuarta posición. El podio lo cerro Óscar Lucas, que tiene la intención de revalidar el título del Circuito Triatlón 'Diputación de Palencia'. «Me ha gustado mucho este circuito, pues había mucha animación por la localidad. El tramo en bicicleta, a pesar de ser un triatlón cros, no era muy técnico y por ese motivo me ha beneficiado», afirmó el vencedor masculino, que hizo toda la prueba en solitario. «He tenido que competir sin referencias, aunque no he mirado nunca para atrás», concluyó Tijero.

«En el segmento de natación he tirado de brazos para que las piernas no sufrieran en la bici y en la carrera» Inés Rodríguez

La carrera masculina no tuvo color y la emoción de la prueba la pusieron un grupo de cinco triatletas que lucharon por la segunda posición. Destacado en todo momento Tijero, la lucha por entrar en el podio fue trepidante. Desde la salida del Canal de Castilla, un grupo de cinco atletas, entre los que se encontraban Óscar Lucas y Andrés Sáenz, intentaban reducir las distancias con Tijero. Por detrás, tras un perfecto segmento en bicicleta, se unía Otaegi, que, sabedor de su superioridad en los dos últimos tramos, exprimía al grupo perseguidor.

Un ritmo que solo pudo aguantar en el tramo a pie Lucas, que se tuvo que conformar finalmente con la tercera posición del segundo triatlón del circuito de la Diputación de Palencia, que contó con la participación de cerca de 150 triatletas, cupo máximo para las pruebas del Canal de Castilla. Torquemada será el próximo destino del circuito el 21 de julio. Después se celebrarán los de Astudillo y Lantadilla, los días 4 y 18 de agosto, respectivamente.