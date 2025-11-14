El Caja Rural CPLV recibe a Las Rozas en Canterac

El Norte Valladolid Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:36 Comenta Compartir

El hockey línea nacional no para y este fin de semana tendrá dos duelos del CPLV ante conjuntos madrileños. El Caja Rural CPLV repetirá en casa y recibirá el sábado en un horario poco habitual (15:30 horas), al Envolvente Las Rozas en su pista de Canterac. Mientras que el Caja Rural Panteras jugará por la tarde, a partir de las 19:00 horas, en el Pabellón Francisco Fernández Ochoa contra el CDE Patinaje Línea Madrid.

Tras ganar en la prórroga, con gol de oro de Dani Díez, el Caja Rural CPLV repetirá en Canterac. Lo hará por petición del cuadro madrileño, al no garantizar la disputa del encuentro en su pista por las goteras. Andrés Portero volverá a contar con toda su plantilla para un duelo contra un equipo que perdió la categoría el pasado curso, pero que finalmente la mantuvo por renuncia del club que tenía que ascender. Con las bajas de Miguel Cruzat, Alfonso Cruz, Iván Pascual, Andrés Callejón, Gonzalo Ochoa y Diego Torrijos, los madrileños han recuperado a Máximo Belizón, tras una temporada fuera, la portería, más Sebastián León, Gustavo Rampón y Marcos Sobrino, más la incorporación de jugadores de la base. Por ahora, han sumado un triunfo a domicilio por dos derrotas. El horario del encuentro, las 15.30 horas, también es para tenerlo en cuenta.

Un poco más tarde, a las 19.00 horas, el Caja Rural Panteras afrontará un duelo trampa en casa de Fénix Madrid. De nuevo sin Ángel Ruiz en el banquillo, las vallisoletanas son favoritas en el duelo pero viajan sin confianzas. Con todas las jugadoras disponibles, enfrente estará un cuadro madrileño con Paula Díaz, la polaca Julia Malacz y Blanca Luque como mejores jugadoras en lo que va de temporada. Un triunfo de las Panteras las mantendrá en playoff en una clasificación igualadísima, con Rubí y Skulls Almássera en la zona noble.