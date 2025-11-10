Una victoria y una derrota en la prórroga para el CPLV

El Norte Valladolid Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:18 Comenta Compartir

El Polideportivo de Canterac vivió dos intensos encuentros saldados con una victoria y una derrota para los principales equipos del CPLV. En una jornada con duelos clásicos en el hockey línea nacional ante el HCR Cent Patins Rubí, el Caja Rural CPLV se llevó el triunfo gracias a un gol de oro de Dani Díez en la prórroga (3-2), lo que le permite seguir en puestos de playoff; mientras que las Panteras cedieron, también en el tiempo extra, por 2-3, pero se mantienen en la segunda posición.

Un gol de Dani Díez, a los 70 segundos del inicio de la prórroga, dejó la victoria en casa en el encuentro del Caja Rural CPLV. Los vallisoletanos tuvieron que remontar el tempranero tanto de David Coronas, que adelantó al Rubí a los 4 minutos de juego. Lo hicieron a base de empuje y de generar muchas ocasiones. Pedro Jaime Galván, con una refracción a tiro de Gabriel Fernández, hizo el empate tres minutos más tarde; y Daniel Benito, tras una acción de Dusan Cantabrana, puso en franquicia a los locales ante una grada repleta en el ecuador de la primera mitad. Así se llegó al descanso (2-1). El inicio de la segunda parte trajo la igualada del Rubí, de nuevo por medio de David Coronas en una acción individual. Los intentos y llegadas de los pucelanos no consiguieron premio y el encuentro se revolvió en el tiempo de prórroga, en el que el Caja Rural CPLV, con uno más, aprovechó para llevarse el punto bonus con un golazo del capitán, Dani Díez.

No pudo sumar también el triunfo el Caja Rural Panteras. Vallisoletanas y barcelonesas dominan la clasificación desde la primera y segunda plaza, y eso se notó en una primera parte igualada, con mucho protagonismo de las porteras, Laura López de Ochoa y María Sierra. De hecho, los goles no llegaron hasta la segunda mitad. Primero golpeó el cuadro local, que se puso con 2-0 gracias a los goles de Tamara Vaideán y Ana Sierra. El primero al minuto y medio de la reanudación, en una asistencia de Ainara Carranza y buen remate de Tamara de primeras. El segundo, tras una buena parada de Laura, y mejor pase de Elisa Díez y gol de Ana Sierra. Las Panteras habían hecho lo más complicado, meterle dos tantos al equipo menos goleado de la Liga. Y así fueron pasando los minutos hasta los 3 últimos, cuando el cuadro local se vio con una jugadora más en la pista. Pero en un despiste en un saque, Lucía Moreno se fue en velocidad y puso el 2-1 en un mano a mano ante la portera del CPLV. Así que la recta final fue de infarto, con el cuadro pucelano errando oportunidades de sentenciar y el visitante arriesgando con portera-jugadora, logrando la igualada a 7 segundos del final, de nuevo por medio de Lucía Moreno. La prórroga estuvo marcada por una expulsión vallisoletana, que permitió al Rubí hacer el 2-3, por medio de Judit Pareja y llevarse el punto bonus.