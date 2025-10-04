Caja Rural CPLV y Panteras buscan retomar la senda de las victorias

El Norte Valladolid Sábado, 4 de octubre 2025, 13:18 Comenta Compartir

El Polideportivo de Canterac volverá a vivir un sábado con el mejor hockey línea nacional de la mano del Caja Rural CPLV y Panteras. Los dos equipos vallisoletanos buscarán volver a la senda de las victorias tras sus derrotas de hace una semana. Y tratarán de hacerlo, a pesar de algunas dudas por lesiones, en sendos encuentros ante el HC Castellón y el Angels Sagunto.

La doble jornada en el pabellón del barrio de Las Delicias arrancará a las 18:00 horas con el Caja Rural Panteras. Tras golear en la primera jornada y caer en la tanda de penaltis en la segunda, las vallisoletanas recibirán a un Angels Sagunto que suma dos victorias, con Paula Luque, una de sus caras nuevas procedente de Madrid, y Carmen López como máximas anotadoras. Junta a ellas continúa la veterana Marlen Wanger, con la joven Rocío López en la portería. Las valencianas fueron sextas la pasada campaña, en la que doblegaron a las Panteras en su feudo (3-1) y resistieron en Canterac hasta la recta final, cediendo por 2-0. En el banquillo está un ex del CPLV, Juan Escudero. Ángel Ruiz contará con ausencias, sobre todo de las más jóvenes, al tener cita el filial dentro de la Liga Oro en Barcelona.

A partir de las 19:30 horas será el turno del Caja Rural CPLV. Con alguna que otra duda en su plantilla, como Dusan Cantabrana o Dani Díez, 'tocados' estas últimas semanas. Los vallisoletanos perdieron el pasado fin de semana en la pista del Tenerife, en un encuentro resuelto en la recta final. Este sábado llegará a Valladolid un siempre combativo HC Castellón, que la pasada campaña estuvo luchando hasta las últimas jornadas por disputar el 'play-off' por el título liguero. Este curso ha arrancado con dos derrotas, aunque con diferentes sensaciones, plantando cara al Molina (11-9) en las islas y cediendo en su feudo ante el Erizos Aranda (2-5). Los hermanos García Edo, Nicolás e Isaac, siguen llevando la batuta de un equipo con un ex del CPLV, el internacional Jordi Martínez, en sus filas.