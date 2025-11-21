Caja Rural CPLV y Panteras afrontan tres vibrantes duelos en Canterac

El Norte Valladolid Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:59 Comenta Compartir

El polideportivo Canterac volverá a vestirse de gala para acoger las Ligas Élite e Iberdrola de hockey línea. En esta ocasión con tres duelos, ya que el Caja Rural Panteras arrancará el fin de semana recibiendo este viernes (21:00 horas) al CDE Patinaje Línea Madrid, recuperando el aplazado de la semana pasada. El cuadro femenino doblará, abriendo la jornada del sábado, a las 18.00 horas, ante el Tucans catalán, uno de esos equipos que siempre está en la parte noble de la clasificación. El broche al fin de semana lo pondrá un Caja Rural CPLV-Espanya (sábado, 19:30 horas), en un duelo de quilates entre dos formaciones habituales de los títulos en la Liga masculina.

El Caja Rural Panteras tiene ganas de saltar a la pista. Y lo hará por partida doble. Primero, recupera este viernes (21:00 horas) el aplazado ante el CDE Patinaje Línea Madrid, que no pudo jugarse la semana pasada por las goteras en la pista madrileña. Y luego abrirá la jornada del sábado (18:00 horas) con un partido siempre complicado. El Tucans fue semifinalista el pasado curso y en el presente ocupa la cuarta plaza. Con varias ausencias respecto a la pasada campaña, ya que salieron del equipo Xenia Seoane, Carla Lliveria, Carla Bascón y Aina Pascual, las barcelonesas están dirigidas por Ainhoa Merino, hasta el pasado curso uno de sus pilares sobre la pista. Llegan de perder en su feudo ante las Lobas de Íscar, lo que hacen que sean más peligrosas. En el cuadro local no hay bajas de última hora y se buscarán un par de alegrías para no perder comba con el liderato.

A las 19:30 horas del sábado será el momento del Caja Rural CPLV. Andrés Portero volverá a contar con todos sus jugadores, que tratarán de sumar otro triunfo que les mantenga entre los cuatro elegidos del playoff. Enfrente estará un Espanya que viene pisando los talones, a tres puntos de los vallisoletanos. Los mallorquines tienen al checo Mikulas Skoupy, al internacional júnior Samuel Cidade y a Toni Bande como caras nuevas, han recuperado a Eduard Cabalin, además de mantener al portero italiano Francesco Colucci y a Josep Tomás o a los veteranos Jean Paul Bejarano y Philippe Boudreault. La pasada campaña, los dos duelos ligueros se saldaron con sendos empates en el tiempo reglamentario, y con un triunfo para cado (en los penaltis y con gol de oro en la prórroga).