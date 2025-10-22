El Ayuntamiento no tiene plazos para acometer la reforma del Polidepotivo Pisuerga

El Norte Valladolid Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:33 Comenta Compartir

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid afirmó este miércoles que no hay plazos para acometer la reforma del Polideportivo Pisuerga, pese a los problemas derivados en su techo, y que provocan numerosas goteras cuando llueve.

Las obras, que ascenderían a 1,6 millones de euros no están aún presupuestadas, aunque según la edil se acometerán «lo antes posible», valoró en relación a lo que Martínez considera un problema que se arrastra desde hace años.

«Se han ido acometiendo diferentes actuaciones, pero no dejan de ser parches», indicó al tiempo que puso en valor la importancia de Pisuerga para la ciudad. «Es el siguiente objetivo prioritario para nosotros, porque entendemos que es uno de los pabellones más emblemáticos de nuestra ciudad y además es donde juega el Club Baloncesto Valladolid, además también está el frontón en el que juega la cantera», añadió al tiempo que admitió que ya hay una memoria y se trabaja para cuadrar la reforma en el presupuesto.

Las goteras, que ya amenazaron el partido de Copa del UEMC Valladolid el pasado martes, también condicionan el Fanatic Mini Basket, que se debe celebrar este fin de semana en Pisuerga, y que con la amenaza de lluvias, obligaría a reubicarlo. «Estamos buscando alternativas», concluyó la concejala.