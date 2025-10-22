El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Papeleras colocadas en el parqué de Pisuerga Rodrigo Jiménez
Deportes

El Ayuntamiento no tiene plazos para acometer la reforma del Polidepotivo Pisuerga

La concejala de Deportes, Mayte Martínez, asegura que se trabaja para cuadrar en el presupuesto unas obras que ascenderían a 1,6 millones

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:33

Comenta

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid afirmó este miércoles que no hay plazos para acometer la reforma del Polideportivo Pisuerga, pese a los problemas derivados en su techo, y que provocan numerosas goteras cuando llueve.

Las obras, que ascenderían a 1,6 millones de euros no están aún presupuestadas, aunque según la edil se acometerán «lo antes posible», valoró en relación a lo que Martínez considera un problema que se arrastra desde hace años.

«Se han ido acometiendo diferentes actuaciones, pero no dejan de ser parches», indicó al tiempo que puso en valor la importancia de Pisuerga para la ciudad. «Es el siguiente objetivo prioritario para nosotros, porque entendemos que es uno de los pabellones más emblemáticos de nuestra ciudad y además es donde juega el Club Baloncesto Valladolid, además también está el frontón en el que juega la cantera», añadió al tiempo que admitió que ya hay una memoria y se trabaja para cuadrar la reforma en el presupuesto.

Las goteras, que ya amenazaron el partido de Copa del UEMC Valladolid el pasado martes, también condicionan el Fanatic Mini Basket, que se debe celebrar este fin de semana en Pisuerga, y que con la amenaza de lluvias, obligaría a reubicarlo. «Estamos buscando alternativas», concluyó la concejala.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 26 años tras precipitarse de un cuarto piso en Huerta del Rey
  2. 2

    La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco
  3. 3 EuroMillones deja un importante premio en un barrio de Valladolid
  4. 4

    El tráiler atascado en el centro pagará 600 euros en multas y 156,42 por la asistencia de Bomberos
  5. 5

    Dos tramos de Valladolid, entre las carreteras más peligrosas de España
  6. 6

    Viding estrena 18.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas tras invertir 20 millones
  7. 7

    La Policía controlará que los dueños lleven agua jabonosa para fregar «45 millones» de meadas de perro anuales
  8. 8

    Calle rica, calle pobre: la diferencia de renta entre los barrios de Valladolid llega a los 45.625 euros al año
  9. 9 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  10. 10

    Cae un enorme pino sobre la valla de la escuela de música Mariano de las Heras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Ayuntamiento no tiene plazos para acometer la reforma del Polidepotivo Pisuerga

El Ayuntamiento no tiene plazos para acometer la reforma del Polidepotivo Pisuerga