El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los jóvenes canteranos limpiando la gotera durante el partido.
Uno de los jóvenes canteranos limpiando la gotera durante el partido. MAR GARCÍA
Baloncesto - COPA FEB

Aguadores para evitar la suspensión del UEMC-Estudiantes por las goteras de Pisuerga

El agua, que obligó a detener el partido de Copa, condiciona el encuentro copero en el polideportivo vallisoletano

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 21:36

Comenta

Fueron los árbitros los que se percataron de que en la pista principal del Polideportivo Pisuerga había agua. No llovía fuera cuando arrancó el partido de la Copa FEB entre el UEMC Ciudad de Valladolid y el Movistar Estudiantes, pero al poco del inicio, las gotas comenzaron a caer en un extremo del parqué, enfrente de la entrada principal del mismo.

Los colegiados del choque, Jorge Caamaño, Carlos Gallego y Saúl Pérez detuvieron el choque cuando no se habían disputado aún los primeros cinco minutos, y buscaron una solución a las goteras para no tener que adoptar medidas más graves que, incluso, podrían llevar a la suspensión del encuentro, una amenaza que ya sobrevoló el pabellón vallisoletano la pasada primavera en el partido ante el Alega Cantabria, pero que no forzó el conjunto de Torrelavega.

En esta ocasión, la solución del UEMC, que ya ha mostrado su disconformidad con esta situación, y de la que es conocedora el Ayuntamiento de Valladolid a través de la Fundación Municipal de Deportes, fue que los tres jugadores de la cantera encargados de estar con la mopa para limpiar el sudor de los jugadores, duplicasen sus esfuerzos en esa zona de la cancha.

Así que Adrián, Daniel y Marcos, del equipo infantil provincial del CBC Valladolid, armados con tres toallas, se pasaron el encuentro limpiando cada vez que el juego se iba a la otra canasta, intercambiando las toallas y dándole a la mopa para que el emocionante partido de Copa pudiese disputarse. «Los árbitros nos han dicho que le avisemos si pasa algo, y que lo limpiemos cuando el juego esté en la otra canasta», explican Adrián y Daniel, mientras Marcos se emplea en la otra zona.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El tráiler atascado durante tres horas en el centro venía de Michelin y entró «por error» al fiarse del GPS
  2. 2 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  3. 3 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  4. 4

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  5. 5 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  6. 6

    Heridos dos trabajadores en un edificio en obras en Arroyo de la Encomienda
  7. 7 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  8. 8 Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen
  9. 9

    La ayuda al alquiler en Castilla y León deja fuera viviendas de más de 550 euros al mes
  10. 10 Quién es El Chava Jiménez y por qué La MODA y Leiva le han hecho una canción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Aguadores para evitar la suspensión del UEMC-Estudiantes por las goteras de Pisuerga