Aguadores para evitar la suspensión del UEMC-Estudiantes por las goteras de Pisuerga

Juan J. López Valladolid Martes, 21 de octubre 2025, 21:36

Fueron los árbitros los que se percataron de que en la pista principal del Polideportivo Pisuerga había agua. No llovía fuera cuando arrancó el partido de la Copa FEB entre el UEMC Ciudad de Valladolid y el Movistar Estudiantes, pero al poco del inicio, las gotas comenzaron a caer en un extremo del parqué, enfrente de la entrada principal del mismo.

Los colegiados del choque, Jorge Caamaño, Carlos Gallego y Saúl Pérez detuvieron el choque cuando no se habían disputado aún los primeros cinco minutos, y buscaron una solución a las goteras para no tener que adoptar medidas más graves que, incluso, podrían llevar a la suspensión del encuentro, una amenaza que ya sobrevoló el pabellón vallisoletano la pasada primavera en el partido ante el Alega Cantabria, pero que no forzó el conjunto de Torrelavega.

En esta ocasión, la solución del UEMC, que ya ha mostrado su disconformidad con esta situación, y de la que es conocedora el Ayuntamiento de Valladolid a través de la Fundación Municipal de Deportes, fue que los tres jugadores de la cantera encargados de estar con la mopa para limpiar el sudor de los jugadores, duplicasen sus esfuerzos en esa zona de la cancha.

Así que Adrián, Daniel y Marcos, del equipo infantil provincial del CBC Valladolid, armados con tres toallas, se pasaron el encuentro limpiando cada vez que el juego se iba a la otra canasta, intercambiando las toallas y dándole a la mopa para que el emocionante partido de Copa pudiese disputarse. «Los árbitros nos han dicho que le avisemos si pasa algo, y que lo limpiemos cuando el juego esté en la otra canasta», explican Adrián y Daniel, mientras Marcos se emplea en la otra zona.