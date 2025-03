La Asociación de Jugadores de Pádel se mantiene en pie de guerra contra la FIP y Premier Padel

Marina Rivas Martes, 4 de marzo 2025, 20:03 Comenta Compartir

Es complicado determinar en qué momento exacto nació el actual conflicto de intereses entre la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel (PPA) y Premier Padel y la Federación Internacional de Pádel (FIP) e incluso, pararse a explicar por qué la élite masculina de este deporte está en pie de guerra con estos dos organismos que rigen esta disciplina hoy día. Sin embargo, y tal y como publica el diario Sur, lo que sí puede decirse es que la situación se ha agravado en el inicio de esta temporada 2025.

Ambas partes llevan meses enviándose cartas, bien privadas o públicas, pero no se han sentado a hablar en una mesa, y puede que aquí radique parte de la problemática. La PPA, asociación que, por cierto, preside el jugador malagueño Álex Ruiz (número 17 del 'ranking'), reunió este martes a los medios en Madrid para la lectura en público de un nuevo comunicado del organismo consultor, con el ánimo de esclarecer la situación. Y fue el propio malagueño quien leyó esta carta por parte de la PPA, arropado por sus compañeros Martín Di Nenno (vicepresidente), Fede Chingotto (vocal), José Antonio García Diestro (secretario) y José Antonio del Valle, abogado de la PPA.

A modo de resumen, este comunicado denunciaba los incumplimientos de Premier Padel para con los jugadores y reiteraba que «la práctica del pádel profesional se ha vuelto insostenible con el actual sistema». Y continuaba: «Queremos un modelo en el que los jugadores tengamos garantías y voz en la construcción de nuestro futuro profesional. La realidad actual dista mucho de aquella visión (la inicial que se planteó de unión entre las diferentes partes) y demuestra que estas promesas no se han cumplido. Nos encontramos sin normas claras, decisiones arbitrarias y sin garantías jurídicas».

Continuaban resaltando que la FIP y Premier Padel están actuando en pro de sus propios intereses comerciales sin tener en cuenta a los jugadores a la hora de tomar decisiones o modificar sistemas del juego. Por ejemplo, la PPA acusa que «las reglas del circuito se cambian unilateralmente y en mitad de la competición, por ejemplo cambiando el sistema de puntos, sin previo aviso o con condiciones desproporcionadas para su participación en los circuitos. Se pretende que compitamos en más torneos, sin tener en cuenta el riesgo físico de los jugadores».

Y destacó el comunicado que los jugadores estudian tomar medidas legales para salvaguardar sus derechos en caso de que Premier Padel y la FIP mantengan esta línea. Incluso, se llegó a decir: «La PPA y los jugadores estamos siendo acosados e ignorados por ciertos directivos de FIP, que han creado una campaña para desacreditarnos en lugar de optar por el diálogo». Asimismo, los jugadores lamentan que ni siquiera existe a día de hoy un reglamento específico de Premier Padel.

¿Cuándo volverán a jugar?

Ya en el turno de preguntas, se solventaron ciertas dudas. Por ejemplo, la de cuándo volverán a competir los jugadores de la élite, que, de manera libre, han decidido a modo de protesta no participar ni en el pasado P2 de Gijón ni en el próximo P2 de Cancún. Sobre esto ya se adelantó que la normalidad volverá a partir del siguiente torneo, el P1 de Miami, dado que, por contrato, ya están obligados a competir en la categoría P1. Eso sí, esto no implica que se resuelva entonces el problema. Al respecto, Diestro dijo: «No sabemos lo que va a pasar, esperemos que el torneo de Miami sea un éxito. Nosotros desde Riad estamos esperando como agua de mayo poder sentarnos con la FIP y Premier para dialogar y buscar soluciones». Además, sobre la polémica noticia de la inscripción de dos jugadores de la élite Juan Lebrón y Franco Stupaczuk, en el torneo de Cancún, Álex Ruiz dijo: «Se inscriben libremente, y nosotros como PPA, apoyamos cualquier decisión, como la de los compañeros que han decidido no ir. En Cancún habrá 10 miembros de la PPA, así que no sé por qué se habla de boicot. A nivel personal, me guardo mi opinión, pero a nivel de Junta, apoyamos cualquier decisión que el jugador tome, porque nuestra labor es apoyar al jugador»

Lo único que ha quedado claro por el momento es que aún hay mucho trabajo por hacer y que ambas partes deberán dar un paso al frente por solucionar este conflicto de intereses. Por parte de la PPA, tienden la mano a una reunión en persona con la FIP y Premier Padel en busca de regresar a la cancha cuanto antes, por su bien profesional y también el de la afición.

Temas

Pádel