Luis de la Fuente, durante el Georgia-España de este sábado. Giorgi Arjevanidze (Afp)
Mundial 2026 | Clasificación

De la Fuente: «Tengo la suerte de dirigir a jugadores de una dimensión histórica»

«Seguimos deseando conseguir más cosas, mejores resultados», subraya el seleccionador español tras otra arrolladora victoria frente a Georgia

Óscar Bellot

Madrid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:51

Comenta

Luis de la Fuente volvió a poner en valor la tremenda calidad y el compromiso de los futbolistas de la selección española al término de otra exhibición frente a Georgia que sella el pase virtual de La Roja para el Mundial de 2026 cuando solo resta un partido para culminar una fase de clasificación que hasta ahora está siendo impecable. «Gran motivo para estar orgulloso de estos jugadores, tengo la suerte de dirigir a jugadores de esta dimensión, histórica, y queda mucho recorrido. Seguimos deseando conseguir más cosas, mejores resultados, es muy bonito poder dirigir a este grupo de jóvenes jugadores que no se cansan de trabajar para mejorar», celebró el estratega riojano nada más concluir el choque disputado en Tiflis.

Pese a la victoria por 2-0 de Turquía sobre Bulgaria en Bursa, tendría que producirse una hecatombe impensable el martes en Sevilla para que España no certifique de forma directa su viaje hacia la Copa del Mundo que acogerán Estados Unidos, México y Canadá, aunque De la Fuente, fiel a su carácter, no quiere vender la piel del oso antes de cazarlo. «Solo por respeto al rival, que tenemos mucho respeto a todas las selecciones y a Turquía, tenemos que tener los pies en el suelo y hasta que matemáticamente no se consiga, hay que mantener esta actitud», apuntó el preparador de Haro en declaraciones a Teledeporte.

El seleccionador habló sobre el estado de Dean Huijsen, baja frente a Georgia por problemas físicos que ponen en seria duda su concurso el martes en Sevilla. Llueve sobre mojado tras lo sucedido con el Barça y Lamine Yamal, razón por la que De la Fuente subrayó que están en diálogo permanente con el Real Madrid a la hora de tomar la decisión de si el central se queda con España o regresa a la capital de España. «Tiene una ligera molestia. Hoy, la prioridad, como siempre, es cuidar al futbolista, lo hemos vuelto a demostrar. Estamos en perfecta comunicación con los médicos del Real Madrid y hemos creído lo mejor que descansara. Mañana veremos cómo está y valoraremos con nuestros servicios médicos y los del Madrid«, acotó.

Expresó, por último, su deseo de que la hinchada española se vuelque en el fin de fiesta de esta ruta clasificatoria con un lleno abrumador el martes en el Estadio de La Cartuja. «Me encantaría que el estadio presentara una excepcional imagen, un ambiente típico de Sevilla y estos jugadores se lo merecen y la clasificación para el Mundial se lo merece. Todo el país que vea a un estadio volcado con su selección. Sevilla no falla nunca y me encantaría que así fuera», explicó.

