España presenta su nueva piel para el Mundial La selección la estrenará el 18 de noviembre en el encuentro ante Turquía en el Estadio de La Cartuja de Sevilla

La Selección Española ya tiene su nueva piel para el Mundial de 2026. El estreno oficial será el 18 de noviembre, en el encuentro ante Turquía en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, aunque desde esta semana los aficionados ya pueden conocer los detalles de la camiseta que la Roja lucirá en Estados Unidos, México y Canadá, siempre que confirme su billete durante la ventana FIFA de noviembre.

La clasificación podría sellarse el 15 de noviembre frente a Georgia o, si no, tres días después ante los otomanos. Si el conjunto de Luis de la Fuente certifica su billete será su decimoséptimo Mundial, y el decimotercero consecutivo. Desde 1974, España no falta a una cita mundialista, una regularidad que solo comparten Brasil, Alemania y Argentina, potencias históricas que han mantenido una presencia casi ininterrumpida en el torneo.

El camino de España en los Mundiales comenzó en 1934, en la edición disputada en Italia. Aquel debut trajo consigo la identidad visual que se ha convertido en símbolo nacional: camiseta roja y pantalón azul. En ese campeonato, España derrotó a Brasil (3-1) antes de caer ante la anfitriona en un polémico desempate que pasó a la historia como el robo del siglo.A lo largo de las décadas, muchas camisetas han marcado época, pero ninguna como la azul de la final de Sudáfrica 2010, la que llevó Andrés Iniesta cuando firmó el gol que dio a España su primera y única estrella mundial.

En el caso español, la camiseta titular se inspira en los símbolos nacionales, con un diseño de base roja y finas rayas verticales amarillas, una clara alusión a la bandera. En los hombros y el pantalón, las tres bandas clásicas de Adidas se tiñen con los colores de España, mientras que en la parte posterior del cuello aparece grabado el nombre del país, en homenaje al espíritu colectivo y la identidad de la selección.

El diseño no solo apuesta por la estética. La nueva equipación incorpora tejidos elásticos 3D con tecnología CLIMACOOL+, que favorece la ventilación y mejora la gestión del sudor. Además, las zonas de malla y los acabados perforados garantizan un mayor rendimiento en condiciones de calor o humedad, aspectos esenciales de cara a un Mundial que se disputará en tres países y diferentes climas.

la segudna equipación, en marzo

La segunda equipación verá la luz en marzo, durante los amistosos internacionales previos al Mundial. Adidas tiene previsto presentar una versión blanca con pantalón rojo, que debutará en la Finalissima, donde España se enfrentará a Argentina, que vestirá de negro.

La firma Adidas ha presentado las nuevas equipaciones de sus selecciones insignia de cara al torneo, entre ellas España, Argentina, Italia, Colombia y México, en un lanzamiento global que busca unir tradición y modernidad. La marca alemana, que lleva más de siete décadas vistiendo a la Mannschaft, afrontará además su último Mundial con Alemania, poniendo fin a una relación histórica iniciada en 1950.

