Amistoso Bale no jugará contra España Gareth Bale, durante un partido del Real Madrid. / Javier López (Efe) Giggs señala que tiene un «50 por ciento» de probabilidades de estar disponible para el choque ante la República de Irlanda del martes JEAN DECOTTE CARDIFF Miércoles, 10 octubre 2018, 14:59

Cinco años en Madrid y la incomprensión continúa: Gareth Bale, otra vez en la enfermería en los últimos días, nunca ha logrado poner de acuerdo a los aficionados españoles, pareciendo poner por delante del Real Madrid a su selección de Gales, que se enfrenta a España el jueves en un amistoso en Cardiff. En un momento en que el Real Madrid, falto de acierto, necesita de sus goles, el delantero se perdió «por precaución» el desplazamiento a Moscú en la Liga de Campeones la pasada semana (derrota 1-0), y después se retiró lesionado en el minuto 80 contra el Alavés cuando el Real Madrid apretaba para ganar (derrota 1-0). Dos problemas físicos que no ayudan a borrar su imagen de jugador frágil... y que no le han impedido tomar el avión para unirse esta semana a la selección galesa en lugar de quedarse en Madrid.

Ryan Giggs, entrenador de la selección de Gales, ha confirmado este miércoles en rueda de prensa que Gareth Bale no jugará en el amistoso contra España debido a fatiga muscular. «No es algo serio y quizás tenga una oportunidad para el martes, pero hay que verlo día a día», ha señalado Giggs.

El galés se retiró del partido del Real Madrid contra el Alavés el pasado fin de semana alegando fatiga al tiempo que ha arrastrado una lesión en la ingle las últimas semanas. El jugador, de 29 años, no se ha entrenado este miércoles y Giggs ha señalado que tiene un «50 por ciento» de probabilidades de jugar contra la República de Irlanda el próximo martes, partido encuadrado dentro de la Liga de Naciones. «No queremos tomar ningún riesgo con él, estamos preparado el partido (contra Irlanda) para ambos escenarios», ha apuntado. Giggs también ha dicho que el equipo médico está en constante diálogo con el Real Madrid y que el jugador quería ser parte del partido.

La ausencia ante España simboliza el malestar que rodea al extremo, que parece no haber logrado adaptarse realmente a su país de acogida... al punto de haber contemplado irse en mayo pasado. «Necesito jugar cada semana», se quejó entonces Bale, tras su soberbia chilena en la final de la Liga de Campeones contra el Liverpool (3-1).

«Luis Enrique es uno de los mejores técnicos» Ryan Giggs, respecto a España, ha destacado a Luis Enrique Martínez como nuevo entrenador y ha afirmado que fueron «realmente impresionantes sus resultados el mes pasado», cuando vencieron a los subcampeones del mundo, Croacia, y a Inglaterra. «Queremos ganar mañana, pero el martes hay tres puntos en juego. Es difícil y emocionante jugar contra los mejores del mundo, además Luis Enrique es uno de los mejores técnicos», ha añadido. El exjugador del Manchester United también ha bromeado sobre el estado del césped del Principality Stadium y ha asegurado que está en perfectas condiciones, «quizás demasiado bien para jugar contra España». «Es muy emocionante tener la oportunidad de jugar aquí. Es un gran escenario. El césped es magnífico, quizás demasiado bueno para jugar contra España, podría estar un poco más largo», ha puntualizado.

Tras la salida de Zinedine Zidane, con el que la relación era más bien fría, Bale se quedó en Madrid para suceder a Cristiano Ronaldo a la cabeza del ataque merengue, bajó las órdenes del nuevo entrenador, Julen Lopetegui. Pero, sigue cuestionándose su escasa integración en la cultura española, como el hecho de que en enero pasado reconociera que prefiere ver golf en televisión que ver partidos de futuros adversarios del Real Madrid.

O también es posible que su limitado dominio del español, haya complicado sus relaciones con sus compañeros y con Zidane. «En español, puedo hablar pero tal vez no lo suficiente como para abordar todos los detalles que necesito con ellos», reconoció Bale en una reciente entrevista con el Daily Mail.

A pesar de sus goles determinantes en partidos claves, a los aficionados les cuesta aguantar la incapacidad del jugador para soportar el dolor: cuando otros aprietan los dientes, el galés prefiere bajar el ritmo a la mínima señal de alerta: 19 lesiones, 393 días de baja.

La vigésima lesión llegó poco después con un problema en los aductores y una retirada antes de tiempo contra el Atlético (0-0) el 29 de septiembre, y una recaída contra el Alavés en Vitoria, donde Bale no dudó en pedir el cambio... No antes de correr el riesgo de lanzar una última falta. Antes de ser líder incontestable del Real Madrid como lo era Cristiano, Bale todavía tiene que despejar algunas incógnitas... Y si no es el jueves contra España tendrá que ser con el Real Madrid después del parón de selecciones.