El Tordesillas se repone parcialmente a un gol recibido en el primer minuto de juego Tres cambios en la primera alineación de Álex Izquierdo con respecto al año pasado

La visita al recién ascendido y debutante Unionistas B se saldó con un empate para el Atlético Tordesillas después del fuerte golpe de encajar un gol en el minuto inicial (1-1). La primera alineación de Álex Izquierdo registró tres novedades con respecto a la pasada temporada: Dieguito, Herrador y Jorge. Una presión alta del filial salmantino forzó una pérdida de los zagueros que fue aprovechada por el delantero Cañedo para abrir la cuenta al minuto de juego. La ventaja elevó a tope por unos minutos la moral de Unionistas B.

Miki se quedó muy cerca de ampliar la ventaja. El paso de los minutos hizo entonarse al combinado de Álex Izquierdo. El primer aviso serio del Tordesillas fue de Dani Díez mediante un zurdazo al poste desde fuera del área. Esta clara ocasión espoleó a los visitantes, que comenzaron a amasar la pelota. En una de las posesiones del actual subcampeón, una combinación de los centrocampistas acabó en botas del propio Dani Díez, que, con un pase atrás, le cedió el esférico a Jorge, el cual estableció el empate a puerta casi vacía en el minuto 26.

Unionistas Gonzalo; Rafa, Marcos López, Pablo Pérez, Fon; Huguito; Tomy (Mellado, min. 68), Jorge (Isma, min. 61), Miki (José Manuel, min. 61); Diego Astu (Sergio Astu, min. 46); y Cañedo (Josito, min. 80). 1 - 1 Atlético Tordesillas Farolo; Dieguito, Castaño, Abraham (Pesca, min. 81), Herrador; Fer (Emi, min. 81), Abel, Popi (Escudero, min. 55); Dani Díez (Chirola, min. 65); Jorge (Torres, min. 65) y Chatún. Árbitro: Nehme Escudero (Ávila). Enseñó tarjeta amarilla al local Jorge y al visitante Emi.

Goles: 1-0 Cañedo (min. 1). 1-1 Jorge (min. 26).

Incidencias: Pistas del Helmántico. 300 espectadores.

La igualada reafirmó todavía más el dominio de un Tordesillas dispuesto a completar la remontada en las Pistas del Helmántico. El entrenador de Unionistas B, Gabri de Aller, realizó una sustitución al paso por los vestuarios para modificar el escenario, pues Sergio Astu, ex del Santa Marta, relevó a Diego Astu. Por su parte, Álex Izquierdo movió el banquillo a partir del décimo minuto de la reanudación.

La segunda parte se encontró en sus primeros pasos con un guion parecido al del comienzo del choque, es decir, el filial unionista estuvo más incisivo y propositivo aunque el Tordesillas supo defenderse mejor. El paso de los minutos del segundo tiempo también evidenció la mayor calidad del conjunto visitante, que tomó el control del esférico y acreditó más méritos para llevarse los tres puntos de Salamanca.

El portero del Tordesillas, Farolo, permaneció prácticamente inédito durante la segunda parte. Chirola, Torres, Pesca y Emi fueron los últimos recambios introducidos por el sucesor de Marchena, Álex Izquierdo. Los envíos largos y al área para Chatún, que disputó todo el partido, y el revulsivo Torres, relevo del goleador Jorge, fueron el arma escogida para tratar de dar la vuelta a la tortilla, pero el Tordesillas no logró deshacer las tablas ante un Unionistas B pertrechado con tres centrales a raíz de las sustituciones del técnico. Hubo un buen susto en el tiempo añadido, ya que a los locales no se les concedió un tanto por fuera de juego.

El punto sumado dejó una sensación ciertamente extraña aunque no del todo negativa a tenor del tanto recibido al minuto de juego. El estreno de la temporada en Las Salinas se producirá el próximo sábado (16.00 horas) contra el recién ascendido Diocesanos.

